¡Ú»³·ÁÅ·µ¤¡Û»³·Á¸©¤Ç¤Ï26ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡¡Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¡»³·Á¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
»³·Á¸©¤Ç¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢£²£¶ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï
ÆüËÜ³¤À¾Éô¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤Ï¡¢£²£µÆü¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤òÅì¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢£²£¶Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î¾å¶õÌó£µ£µ£°£°¥áー¥È¥ë¤Ë¡¢É¹ÅÀ²¼£²£·ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤àÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»³·Á¸©¤Ç¤Ï¡¢ÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢Íë¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»³·Á¸©¤Ç¤Ï¡¢£²£¶ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤è¤ëÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀßÅù¤Ø¤ÎÈï³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´è¾æ¤Ê·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»³·Á¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç
²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê
²èÁü¤¢¤ê¤Îµ»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2307682?display=1