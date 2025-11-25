¡Èµ´¤Î·ÁÁê¡É¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡¡ÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¤ËÌá¤ê»Ï¤á¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¡Ú¸½ÃÏµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û
Éü³è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Ë¤ÏÁá²á¤®¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢ÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¤¬2022Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾Þ¶â¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°67°Ì¤È·÷³°¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¤ò13°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¡¢Ìó327Ëü±ß¤ò²Ã»»¡£º£µ¨¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤¬1100Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤â59°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£³ÜÊÑ°Û¾É¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿ÄÌ»»21¾¡¤Î¸µ¾Þ¶â²¦¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤ò´î¤ÖÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±
¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¡¢¥¢¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïµ´¤Î·ÁÁê¤ÎÃÓÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÁá¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ¸À¤Î¤Þ¤Þ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾å¤¬¤ê2¥Û¡¼¥ë¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¡£¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¾¯¤·¤°¤é¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤è¡½¡½¡£¤½¤¦»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²û¤«¤·¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¾å¤¬¤ê¤¬°¤±¤ê¤ãÁ´Éô¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡£¤³¤ì¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾Þ¶â²¦¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢ÃÓÅÄ¤¬²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¥¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤¬¥Ü¥®¡¼¤À¤È¡¢¤¹¤³¤Ö¤ëµ¡·ù¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤²æ¡¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÏÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¢¤ë»î¹ç¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬°¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ê¤é¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À®ÀÓ¤Î²¼¹ß¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Îµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤ì¤ÐÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ç¤¹¤Þ¤¹Ä´¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤É¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤ÎÃÓÅÄ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÅÙ¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿ÃÓÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤Î18ÈÖ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¡¼¥°¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤Î¤¿¤áÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤Î¸å¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤Í¡£¾¯¤·¤º¤Ä¾å¸þ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡£º£Æü¤À¤Ã¤Æº£¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¾å¤¬¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ï¼¡Àï¤Î¡Ö¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢2½µÁ°¤Ë³ÜÊÑ°Û¾É¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿´ï¶ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ³°¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖºÇ½é¤ÏÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤¤Êý¤¬³Ú¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤À2»î¹ç¤À¤«¤é¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡£2Ç¯¤ËµÚ¤Ö¼£ÎÅ¤Ï½çÄ´¤ËºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£É½¾´¼°¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÍ¥¾¡¤ÎÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¿ÆÍ§¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë´ÖÊÁ¡£¡Ö¥Û¥¹¥È¥×¥í¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÈ¿¾ÊºàÎÁ¤À¤È»×¤¦¤Í¡×¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡£Éü³è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯»È¤¨¤ëÆü¤Ï³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡È¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¡É¡¡ÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¤¬¡Ö½÷Ë¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤ÈÎÞ¤ÎÊÌ¤ì
ÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¹ñÆâ½÷»Ò¥·¡¼¥ÉÁè¤¤½ªÎ»¡ª¡¡Íèµ¨¤òºÌ¤ë50¿Í¤Ï¡©¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¡¢¥¢¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïµ´¤Î·ÁÁê¤ÎÃÓÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÁá¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ¸À¤Î¤Þ¤Þ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾å¤¬¤ê2¥Û¡¼¥ë¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¡£¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¾¯¤·¤°¤é¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤è¡½¡½¡£¤½¤¦»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²û¤«¤·¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¾å¤¬¤ê¤¬°¤±¤ê¤ãÁ´Éô¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡£¤³¤ì¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾Þ¶â²¦¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢ÃÓÅÄ¤¬²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¥¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤¬¥Ü¥®¡¼¤À¤È¡¢¤¹¤³¤Ö¤ëµ¡·ù¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤²æ¡¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÏÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¢¤ë»î¹ç¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬°¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ê¤é¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À®ÀÓ¤Î²¼¹ß¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Îµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤ì¤ÐÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ç¤¹¤Þ¤¹Ä´¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤É¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤ÎÃÓÅÄ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÅÙ¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿ÃÓÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤Î18ÈÖ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¡¼¥°¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤Î¤¿¤áÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤Î¸å¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤Í¡£¾¯¤·¤º¤Ä¾å¸þ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡£º£Æü¤À¤Ã¤Æº£¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¾å¤¬¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ï¼¡Àï¤Î¡Ö¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢2½µÁ°¤Ë³ÜÊÑ°Û¾É¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿´ï¶ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ³°¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖºÇ½é¤ÏÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤¤Êý¤¬³Ú¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤À2»î¹ç¤À¤«¤é¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡£2Ç¯¤ËµÚ¤Ö¼£ÎÅ¤Ï½çÄ´¤ËºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£É½¾´¼°¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÍ¥¾¡¤ÎÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¿ÆÍ§¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë´ÖÊÁ¡£¡Ö¥Û¥¹¥È¥×¥í¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÈ¿¾ÊºàÎÁ¤À¤È»×¤¦¤Í¡×¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡£Éü³è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯»È¤¨¤ëÆü¤Ï³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡È¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¡É¡¡ÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¤¬¡Ö½÷Ë¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤ÈÎÞ¤ÎÊÌ¤ì
ÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¹ñÆâ½÷»Ò¥·¡¼¥ÉÁè¤¤½ªÎ»¡ª¡¡Íèµ¨¤òºÌ¤ë50¿Í¤Ï¡©¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û