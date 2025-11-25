ÃæÀîæÆ»Ò¡¡¡ÖÁÐ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡×Êì¤È2¿Í¤Ç¤Îµ×¡¹¤Î³°½ÐÊó¹ð¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡½Ð¤«¤±¤¿¾ì½ê¤Ï¡©
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¡¦·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¤Îµ×¡¹¤Î2¿Í¤¤ê¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡9·î30Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÃæÀî¡£Æü¡¹¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊìÌ¼¤Ç³°½Ð¡ªËèÇ¯¹Ô¤¯¡¢ÀõÁð¤ÎÆÓ¤Î»Ô¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ë±¿À¼ÒÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ªã±¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«Áª¤Ù¤ë¤È¤·¤¿¤é¤³¤³¤Î¤¹¤¾Æ¤¡ª¤òÁª¤Ö¤È»×¤¦¡¡ÀõÁð¡¡¤Ò¤µ¤´ÄÌ¤ê¤ÎÊÆµ×¡ªºÇ½é¤Î°ì¸ý¤á¡¢Èô¤Ö¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢ÁÄÉã¤¬¤è¤¯Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡²Ö¤ä¤·¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤«¤é¡¢ÊÆµ×¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡¡¤Ê¤Ë¤è¤êºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ì¥È¥í¤ÊÅ¹Æâ¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ç¿Í¿ô¤Ö¤ó¤Î²ó¿ôÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ªÅÁÅý¤Î¥¿¥ì¡¢ºÇ¹â¡ª¤¤¤Ä¤«ÁÐ»Ò¤¬¤´ÈÓ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¡²Ö¤ä¤·¤¤ÈÊÆµ×¤ÏÀäÂÐÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡ªÌ´¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Î²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°½Ð¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ï¤êÁÐ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¤ªã±¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÉÃ¤Çµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤¬³°½Ð¥â¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£