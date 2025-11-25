ËÌÛê»ËÌé¤ÈÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡11·î29Æü¤ËÂçºå¤Ç¿¢ÅÄ¤È¾®Ìî»û¤âÅÐ¾ì
¡¡¼Ò²ñ¿Í¡¦»°É©½Å¹©West¤ÎËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬11·î29Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö¤¸¤ç¤¦º×¡×¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Âè1Éô¤Ë¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢ºå¿À¤Ç¤âÆ±´üÆþÃÄ¤À¤Ã¤¿DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉËþºÜ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè2Éô¤Ë¤Ïºå¿À¤Î¾®Ìî»û¡¢¿¢ÅÄ¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÌÛê¤È·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¡Ú²ñ¾ì¡Û
¡¡Å·²¦»û¶èÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶èÀ¸¶ÌÄ®7¡½57¡Ë
¡¡¡ÚÂè1Éô¡Û
¡¡³«¾ì11»þ¡¢³«±é12»þ
¡¡¡ÚÂè2Éô¡Û
¡¡³«¾ì17»þ¡¢³«±é18»þ
¡¡ÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ïhttps://t.livepocket.jp/e/zwi4¤«¤é¡£