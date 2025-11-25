Uber Japan¡¢¡Öº£¤¹¤°ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¨»þÂðÇÛÊØ¡ÖCourier¡×¤ò22ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç³«»Ï
Uber Japan¤Ï11·î19Æü¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¡ÖUber¡×¤Ç²ÙÊª¤òÂ¨»þÇÛÃ£¤Ç¤¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCourier(¥¯¡¼¥ê¥¨)¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤ò´Þ¤à22ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
ÂðÇÛÊØ¥µ¡¼¥Ó¥¹¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCourier(¥¯¡¼¥ê¥¨)¡×
¡ÖCourier¡×¤È¤Ï¡¢Uber Eats¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¿¶Ñ30Ê¬°ÊÆâ¤Ë²ÙÊª¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¿·¤·¤¤Â¨»þÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÁÒ¸Ë¤äÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·ÐÍ³¤»¤º¡¢Uber Eats¤ÎÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÇÛÃ£Àè¤ØÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎËº¤ìÊª¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢ÎÁÍý¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡¢½ñÎà¡¦·ÀÌó½ñ¤ÎÂ¨»þÁ÷ÉÕ¡¢Å¹ÊÞ¤«¤é¸ÜµÒ¤Ø¤Î¾¦ÉÊÇÛÁ÷¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡Öº£¤¹¤°ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡ÖCourier(¥¯¡¼¥ê¥¨)¡×ÇÛÃ£¤ÎÎ®¤ì
ÎÁ¶â¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1km¤Ï890±ß¡¢°Ê¹ß¤Ï1km¤¢¤¿¤ê100±ß¡£Uber¥¢¥×¥ê¤ÇÇÛÃ£¤Î¼êÇÛ¡¦»ÙÊ§¤¤¡¦ÇÛÃ£¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡£Á÷¤ê¼ç¡¦¼õ¼è¿Í¡¦ÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÇÛÁ÷¶Ø»ßÊªÉÊ¤ÎÀ©¸Â¤äÁ÷¤ê¼ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢Ê¡Åç¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢¼¢²ì¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢¹Åç¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢²Æì¸©¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯ÊØ¤Ê¤É¤ÎÂ¨»þÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡³ÈÂç¤·¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
