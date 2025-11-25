NHK¡ØLast Days ºäËÜÎ¶°ì ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¡Ù¤¬¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡¡¥¢¡¼¥ÈÈÖÁÈÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ
¡¡NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ØLast Days ºäËÜÎ¶°ì ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¡Ù¤¬¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè53²ó¡Ø¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡Ù¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡¢¥¢¡¼¥ÈÈÖÁÈÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØRyuichi Sakamoto: Diaries¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2024Ç¯4·î7Æü¤ËNHK¤Ç½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¥Æ¥¯¥Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â³×¿·Åª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤ÎºÇÈÕÇ¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Æüµ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Æ®ÉÂ¤Î¶ìÇº¤ä¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤»×º÷¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤¬Â°¤·¤¿¤ëYELLOW MAGIC ORCHESTRA¡ÊYMO¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸òÎ®¤ä¡¢Ì¤È¯É½¶Ê¤ÎµÏ¿¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¹½À®¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØLast Days ºäËÜÎ¶°ì ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ø¥í¡¼¥º¡¦¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ê¥¢¡¼¥ÈÉôÌç¡Ë¡Ù¤ä¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¾Þ¡Ù¤Ç¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¡¼¥ÈÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñÂçÅýÎÎÆÃÊÌ¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤¿¾¾µÜ·ò°ì»á¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»à¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ì¿¤Ï¸÷¤êµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤äÊ¸²½¤ò¤É¤¦ÉÁ¤±¤Ð¿·¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÊIATAS¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤ÇÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¤³¤È¤·¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÁ´16ÉôÌç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¿³ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØRyuichi Sakamoto: Diaries¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2024Ç¯4·î7Æü¤ËNHK¤Ç½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¥Æ¥¯¥Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â³×¿·Åª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤ÎºÇÈÕÇ¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Æüµ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Æ®ÉÂ¤Î¶ìÇº¤ä¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤»×º÷¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤¬Â°¤·¤¿¤ëYELLOW MAGIC ORCHESTRA¡ÊYMO¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸òÎ®¤ä¡¢Ì¤È¯É½¶Ê¤ÎµÏ¿¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¹½À®¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤¿¾¾µÜ·ò°ì»á¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»à¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ì¿¤Ï¸÷¤êµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤äÊ¸²½¤ò¤É¤¦ÉÁ¤±¤Ð¿·¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÊIATAS¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤ÇÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¤³¤È¤·¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÁ´16ÉôÌç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¿³ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£