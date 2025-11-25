¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ç¥É¡¼¥àÅÐ¾ì¡¡¥®¥ã¥°ÈäÏª¢ª²¹¤«¤¤Çï¼ê¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º°¦
¡¡±Ç²è¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º2025 ¡ÁDETA¡ªWAO¡ªOKADA THE MOVIE¡Á¡Ù¤Î¸ø³«¡Ê2026Ç¯1·î6Æü¤è¤ê¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¥·¥¢¥¿¥¹¿´ºØ¶¶¤Û¤«¡Ë¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤¬24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±ºî¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¾ìÌÌ¡Ä²¬ÅÄ·½±¦¤¬µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¡Ö½Ð¤¿¡ª¡×¡Ö¥¦¥ï¥©¡ª¡×
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍèÌó50Ç¯¡£°Å¹õ»þÂå¤â´Þ¤áµ±¤¯½Ö´Ö¤â¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£±Ç²è¤Ï¡¢¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌ¡ºÍ»Õ¤Ç2ÂåÌÜ¡ÖM-1²¦¼Ô¡×¡¢·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¡¦²¬ÅÄ¤Î»ëÅÀ¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢Ì©Ãå¡Ö¤ª¤ê¤Û¡¼¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢¡Ö°ì±þ±Ç²è¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤è¡£¤½¤·¤Æ±Ç²èÈ¯É½¤¹¤ë»þ¤Ï²¶¤¬ºÇ½é¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ç¤¹¤·¡¢¼ç±é¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È°ìÄ¥Íå¡Ê¤¤¤Ã¤Á¤ç¤¦¤é¡Ë¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¶¨ÎÏ¤È½Ð±é¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ÎµÏ¿±ÇÁü¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£»î¹ç¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¤Î»Ñ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë»î¹ç±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï²¬ÅÄ¤Î¥®¥ã¥°¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÅ¾å¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È´ÑµÒ¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¶áÆ£°ì¼ù¤µ¤ó¡¢ºä¸ýÃÒÎ´¤µ¤ó¡¢³¤ÅÄÃÒ¹Ô¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡¢¶áÆ£ÂçÎ¼¤µ¤ó¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¼ýÏ¿¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©³§¤µ¤ó½éÂÎ¸³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â»Å¾å¤¬¤ê¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
