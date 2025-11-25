Âó¿¿ÂÐÅ·¿´¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢µÈËÜÂçÊª·Ý¿Í¤«¤éÀä»¿¡Ö¤¿¤À¤Î¥¬¥¡¢¤±¤É¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê23¡Ë¤¬24Æü¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄê12²óÀï¡Ê°æ¾åÂó¿¿ÂÐÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ë¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¿¹ÏÆ¤ÏÀÄ¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö·¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢·ãÆ®¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°æ¾å¤ÈÆá¿ÜÀî¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤·¤Æ·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÏÆ¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¿¹ÏÆ¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ç®¤¤Àï¤¤¤ËÎÞ¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÂç²ñ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
X¾å¤Ç¤Ï¿¹ÏÆ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥Á¥é¥Ã¤È¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸å¤í¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Î»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥ë¥¦¥ë¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬À¤´Ö¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¹ÏÆ¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿20Ç¯¤«¤é³èÆ°³«»Ï¡£¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¤¹¡Á¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç2ÂåÌÜ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢º£Ç¯5·î¤«¤é½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£
10·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Î¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤È¥Î¥Ö¤È¶¦±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤¬¿¹ÏÆ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥Î¥Ö¤Ï¿¹ÏÆ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¤¹¡Á¡×¤òËè½µ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖËÍ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¿¤À¤Î¥¬¥¤Ç¤¹¡£ÄÅÅÄ¤Ë¡Ø¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¡¢¤¿¤À¥¬¥¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¡£¤¦¤í¤Á¤ç¤í¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È¼ê¹Ó¤¯Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¿¹ÏÆ¤Ï¿À¸Í»ÔÎ©¿ÜËáæÆÉ÷¹âÂ´¶È¡£¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ïºå¿ÀºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡¢³ÚÅ·°ÂÅÄÍªÇÏÊá¼ê¤¬¤¤¤ë¡£