¡Ú¹Åç¡Ûº´¡¹ÌÚÂÙ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡¡24Ç¯¥É¥é1¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Ï25Æü¡¢º´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¤«¤é24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ï54»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡£49°ÂÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.271¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ °ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£