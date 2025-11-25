¥¹¥¥ë¥·ー¥È¡ÈÌ¤Äó½Ð¡É¤Ç¡ÖÆâÄê¼è¾Ã¡×¢ªÁÊ¾Ù¤Ø¡¡ºÛÈ½½ê¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー·çÇ¡¡×¤Î½Å¤µ
²ñ¼Ò
¡ÖÆâÄê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþ¼Ò¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÆâÄê¼Ô¡Ê°Ê²¼¡ÖA¤µ¤ó¡×¡Ë
¡Ö¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡×
²ñ¼Ò
¡ÖÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆâÄê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ÏÌµ¸ú¤À¡×¤ÈÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤Î·çÇ¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆâÄê¼è¾Ã¤ÏOK¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½Îã¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¡¦ÎÓ ¹§¶©¡Ë
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î¸¦µæÅù¤ò¹Ô¤¦X¼Ò¤Ï¡¢¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÊç½¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ëµá¿Í¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¤½¤Îµá¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¸þ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë½¾¶È°÷¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢µá¤á¤ëÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¡Ö³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¡×¡Ö¸ÜµÒÀÞ¾×ÎÏ¡×Åù¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Îµá¿Í¤ò¸«¤Æ±þÊç¤·¤¿¡£
±þÊç¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¡¢¼ÒÄ¹ÌÌÀÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¸å¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤ï¤¬¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×»Ý¤Î¥áー¥ë¤òA¤µ¤ó¤ËÁ÷¿®¤·¤¿¡£
Ìó1¤«·î¸å¡¢X¼Ò¤ÏA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×»Ý¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÏX¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢X¼Ò¤ÏA¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÁ÷¿®¡£ºîÀ®´ü¸Â¤Ï1½µ´Ö¸å¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
X¼Ò¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢A¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¥·ー¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈÁ÷¿®¤Î4Æü¸å¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆºÎÍÑÆâÄêÄÌÃÎ½ñ¤ò¸òÉÕ¤·¤¿¡£Æþ¼ÒÆü¤ÏÌó1¤«·îÈ¾¸å¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤ò´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é3Æü¸å¡¢X¼Ò¤ÏA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥áー¥ë¤ÇºÅÂ¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢1²ó¤ò½ü¤¤¤ÆA¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢A¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿1²ó¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢X¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏA¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤½¤Î2Æü¸å¡¢X¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ºÆ¤ÓA¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤ÎºîÀ®¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Öº£·îÃæ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
X¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£X¼Ò¤ÏA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹»Ý¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤A¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ
A¤µ¤ó¤ÎÇÔÁÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÆâÄê¼è¾Ã¤ÏOK¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÆâÄê¼è¾Ã¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼ºÛÈ½½ê¤ÏOK¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢£ ÆâÄê¼è¾Ã¤¬OK¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹
¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£°ìÅÙ½Ð¤·¤¿ÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö²ò¸Û¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤À¡£
¡ÖÆâÄê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¡È²¾¤Î·ÀÌó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¤ÏÀµ¼°¤Ê¡Ö·ÀÌó¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ê»Ï´üÉÕ²òÌó¸¢Î±ÊÝÉÕÏ«Æ¯·ÀÌó¡Ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡ÚÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¡á·ÀÌó¤ò°ìÊýÅª¤ËÇË´þ¤¹¤ë¡Û¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤ËÆâÄê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤¬OK¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¤Î´ð½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÎÍÑÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬²òÌó¸¢Î±ÊÝ¤Î¼ñ»Ý¡¢ÌÜÅª¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¹çÍýÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤·¤ÆÀ§Ç§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡×¡ÊÂçÆüËÜ°õºþ»ö·ï¡§ºÇ¹âºÛS54.7.20¡Ë
¢£ º£²ó¤Î¥±ー¥¹
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤ò¤¢¤²¤Æ¡ÖÆâÄê¼è¾Ã¤ÏOK¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ÆºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤ÎÄó½Ð¤Ë´Ø¤·¤ÆA¤µ¤ó¤¬X¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ª¤è¤ÓÂÖÅÙ¤Ï¡¢X¼Ò¤Î¸ÜµÒÀè¤Ç¾ïÃó¤·¤Æ¿¦Ì³¤ò¹Ô¤¦Ï«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬³ÊÀ¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤Î·çÇ¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆâÄê¼è¾Ã¤ÏÍ¸ú¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë
Äó½Ð´ü¸Â¤òÃÙ¤ì¤¿ÄøÅÙ¤ËÂª¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ÑÀª¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤Î·çÇ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤äÅÅÏÃ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¸ÜµÒÀè¤Ç¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¢¤ë¡×
ºÛÈ½½ê¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£