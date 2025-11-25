¸µ¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤¬Ëå¤È´é½Ð¤·¡Ö¿ä¤·³è¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥º¡©¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×
3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌ¿Í¤ÎËå¤Î´é¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖAyumu Imazu LIVE 2025¡¡¡Ý¡¡unbounded¡¡¡Ý¡¡@ayumu_imazu¡¡Ëå¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥é¥¤¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ëå¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¡ÖºÇ¹â¤Ê²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢Ãç´Ö¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥È¡¼¥¯...Ayumu Imazu¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï3²óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¡º£²ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÂç¤¤¤²ñ¾ì¤Ç´ÑµÒ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¡³èÌö¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡°ì½ï¤Ë¤¦¤¿¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¡ÀÊ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¶á¤¯¤ÆÂç¶½Ê³¡×¤Èµ½Ò¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ì¤¬¿ä¤·³è¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¡»ä¤ÈËå¤Î¿ä¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò³Ú¶Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÃæÀî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ä¥¤¥ó¥º¤«¡©¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ½Ð¿È¤ÎÃæÀî¤Ï·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢16Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡£Éã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£