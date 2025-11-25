ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î¡ÖSHOGUN¡×Â³ÊÔ½Ð±é¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖGO¤á¤á¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀèÇÚÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¨¡¼¥ë¤Ë´¶·ã¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤¬±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¾èµÒ¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡È¥É¥é¥¤¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
2¿Í¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î°ìÈÖ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤³¤Î´Ö¼ª¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡ØGO¤á¤á¡ÊÌÜ¹õ¤Î°¦¾Î¡Ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢³§¤µ¤ó¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡£¼«¿È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¼ýÏ¿Åö»þ¤ÏÌ¤È¯É½¤ÎÃÊ³¬¡£ÌÜ¹õ¤ÏÌÚÂ¼¤¬¼«¿È¤Î½Ð±é¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¦¤ï¡Á¤Ê¤ë¤Û¤É¡ªÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢³§¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÄÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£