à¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó»É½ý»ö·ïá¤ÎÆ¨ÁöÈÈÂáÊá¡¡·Ù»¡´±¤Ë¡Ö¤¿¤À¥°¥°¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿
¡Ö¤¿¤À¥°¥°¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ê¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥ß¡¼¡Ë¡×¡Äà¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó»É½ý»ö·ïá¤Î²Ã³²¼Ô¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥²¥¤¥¶¡¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ù»¡´±¤Ë¤½¤¦¹ð¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Á£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£²£µÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥¶¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£±£´Ç¯¡¢£±£²ºÐ¤Î»þ¡¢²Í¶õ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤ÆÆ±µéÀ¸¤ò½±·â¤·¡¢£±£¹²ó¤â»É¤·¤¿à¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó»É½ý»ö·ïá¤òµ¯¤³¤·¡¢Á´ÊÆ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£º£Ç¯£¸·î¡¢£Ç£Ð£Ó´Æ»ëÁõÃÖÃåÍÑ¤ÈºÛÈ½½ê¤Î´ÆÆÄ¤ò¾ò·ï¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¥¤¥¶¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Ç£Ð£Ó´Æ»ëÁõÃÖ¤ò³°¤·¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤«¤éÆ¨Áö¡££²£²ÆüÌë¤«¤é½êºßÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£³ÆüÌë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤«¤éÌó£±£¶£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£²£¶£¶¥¥í¡ËÎ¥¤ì¤¿¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥Ý¡¼¥¼¥ó¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¥²¥¤¥¶¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥É¡¦¥á¥Ã¥«ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£³¡Ë¤È£²¿Í¤ÇÊâÆ»¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡´±¤¬¿È¸µ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢Ì¾Á°¤ò¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢µ¶Ì¾¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡Ö¤³¤Î½÷À¤ÏËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·µñÈÝ¤·¡¢ºÇ½é¤Ïµ¶Ì¾¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¿È¸µ³ÎÇ§¤ò»î¤ß¤¿¸å¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¤È¤Æ¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡Ù¤Î¤ÇËÜÌ¾¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ø¤¿¤À¥°¥°¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È·Ù»¡´±¤Ë¼¨º¶¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¸å¡¢·Ù´±¤Ï¥²¥¤¥¶¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬Æ¨Áö¤ÎÍÆµ¿¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á£²¿Í¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¤¥¶¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ¨Áö¤Ë¥á¥Ã¥«ÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¶É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¥¤¥¶¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¼ó¤Î£Ç£Ð£Ó´Æ»ëÁõÃÖ¤ò¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢£²¿Í¤Ç¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¥Ã¥«ÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¿ô¤«·îÁ°¡¢¶µ²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°·¤¤¤¬ÉÔÅö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¥á¥Ã¥«ÍÆµ¿¼Ô¤¬Ë¬Ìä¤òµö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼µ¬Äê¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£ÊÝ·ò¶É¤ÏÃ¦Áö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£