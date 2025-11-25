¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿WBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤ËÎä¤ä¿å¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£Ø¤Ç¡ÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÏÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡¢£×£Â£Ã»²Àï¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤¬£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²³Ý¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹ÎÄê¡¢ÈÝÄê¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¹ÎÄêÇÉ¤Ï¤³¤¦¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ£×£Â£Ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¡¢»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈà¤é¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¡×
¡Ö½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸ø¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¸«±É¤¨¤¬°¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÎ©¾ì¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢Êì¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ä¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤é¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÈÝÄêÇÉ¤ÏÂçÃ«¤¬£²£³Ç¯¤Ë£³·î¤Î£×£Â£Ã¤ÎÂç³èÌö¤«¤é£¹·î¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤·¡£ÂçÃ«¤Ï£Ô£Ê¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ì¤ÐÅêµå½ªÎ»¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ê±¦¸ª¤Ë¡Ë¸Î¾ã¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤²á¤®¤¿¡££±£°·î¤Þ¤Ç²¹Â¸¤·¤¿¤¤¤Ê¤é£±·î¤ÏÅêµå¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÊó½·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿É¤é¤Ä¤Ê°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤ò²¼¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£