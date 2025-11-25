¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ª¥é¥Õ¡×¤òÈ¯É½
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ª¥é¥Õ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Walt Disney Imagineering Debuts Next-Generation Robotic Character, Olaf - Disney Parks Blog
https://disneyparksblog.com/disney-experiences/robotic-olaf-marks-new-era-of-disney-innovation/
¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥Õ¤Ï¡¢Æ°¤¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ÅÁð¤¬±Ç²è¤ÎÃæ¤Î¥ª¥é¥Õ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï´û¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖBDX¥É¥í¥¤¥É¡×¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÃÎ¸«¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÑÄ¥¤Ã¤¿BDX¥É¥í¥¤¥É¤È¤Ï°ã¤¤½À¤é¤«¤¯Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ª¥é¥Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤Ç¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¥ª¥é¥Õ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êËÜÊª¤é¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶¯²½³Ø½¬¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥é¥Õ¤ÏÂ¾¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¹Å¤¤³°³Ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¤·¡¢¸ý¤äÌÜ¡¢¿Í»²¤ÎÉ¡¡¢ÏÓ¤ò´°Á´¤Ë²ÄÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÂ¾¼Ô¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥Õ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ë´Ö¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¤ÎÀ¤³¦¡×Æâ¤Î¡Ö¥¢¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¤¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤È¡¢¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥Õ¤ò³«È¯¤·¤¿¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¼êÉÁ¤±Ç²è¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥Õ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ÅÁð¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎËÜ¼Á¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦Å°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î°Õ¿Þ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£