Ž¢Gemini 3¤Î¾×·âŽ£AI»þÂå¤ËÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê¤ÎÆÃÄ§
ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á·Ð¸³ÃÎ¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§taborov¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤¿¤éÆ°¤¯¡×¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡ÖGemini 3¤Î¿Ê²½¤¬¾×·âÅª¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤ä¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦¿Í´Ö¤è¤ê¤â¡¢AI¤ÎÊý¤¬Í¥½¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¹âÀÇ½¤ÊAI¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë´í¤¦¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¡Ö°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤ÎÌ¤Ï¤³¤Ê¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼ã¼ê¤¿¤Á¤À¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤À¤¬¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¤é¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¡¢ºÇ¤â¡Ö´í¸±¤Ê¡×¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·´©¡ØAI»þÂå¤Ë»Å»ö¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëÆ¯¤Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦»°±º·Ä²ð»á¤Ï¡¢AI¤¬¿Ê²½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤¢¤¨¤ÆÈó¸úÎ¨¤Ê¡ÖÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¡×·Ð¸³¤³¤½¤¬ºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¤Ê¤¼AI»þÂå¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤òµá¤á¤ë¼ã¼ê¤Ë¤³¤½¡ÖÎÌ¤ò¤³¤Ê¤µ¤»¤ë¡×¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎµÕÀâÅª¤ÊÍýÍ³¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤¹¤°¤ËÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ã¼ê¤È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇº¤ß
ºÇ¶á¡¢¼ã¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¾¯¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÌ¤ò¤³¤Ê¤»¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤êÄ¾¤»¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢º¬ÀÏÀ¤ä¹Ô¤²á¤®¤¿¼¸ÀÕ¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤º¡¢¶¯¤¯¸À¤¨¤ÐËÜÅö¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÆ¬¤ÎÄË¤¤Çº¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ²»¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤¢¤Þ¤êçÓ¤á¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ÞºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤êÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë»Å»ö¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¼ã¼ê¤È¾å»Ê¤ÎÁÐÊý¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£AI»þÂå¤Ë¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤¿·Ð¸³¡×¤¬¡¢AI¤Ë¤ÏÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤Ë»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
ÅöÁ³¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢±Ä¶È¤Ç¤¢¤ì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ì¡¢ÃÎÅªÏ«Æ¯¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï°ìÄê°Ê¾å¤Î»Å»öÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£Ìîµå¤Ç¸À¤¨¤ÐÁÇ¿¶¤ê¤äÅê¤²¹þ¤ß¡¢Áö¤ê¹þ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Îý½¬ÎÌ¤¬¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢»Å»ö¤â»Å»öÎÌ¤¬¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÇ§¼±¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ËÜÍè¡¢ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¬ÀÏÀ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤·¤´¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²Ê³Ø¤Î¼Â¸³¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬Àµ²ò¤«¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤Ç¤¢¤ë¡£
µÁÌ³¶µ°é¤Ç½¬¤¦¡ÖÂÐ¾È¼Â¸³¡×¤Ï¡¢ÊÑ¿ô¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÊÑ¤¨¡¢·ë²Ì¤Î°ã¤¤¤«¤é°ø²Ì´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤À¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â»î¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¡£»Å»ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²ó¿ô¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Æ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤ÊÑ¿ô¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÅÌÛÃÎ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ´ð½à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÈÀµ²ò¡É¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»î¹Ô²ó¿ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð±Ä¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¦ÃÌÁê¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¶Éñ¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÏÀÍýÅª¤ÊµÒ¡¢´¶¾ðÅª¤ÊµÒ¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤µÒ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾¦ÃÌ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤Æ¤¹¤°¤Ë¿È¤ËÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢»ö¶È¤Î¾õ¶·¤ä¥Õ¥§¡¼¥º¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÃ´¤¦¤Ù¤Ìò³ä¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤¯¤éµ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢Ê£»¨¤«¤ÄÊÑ²½¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÈÀµ²ò¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¸¡¾Ú¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¤Ï¡¢¶ì¹Ô¤äº¬ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎºàÎÁ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡ÈÎÌ¼ÁÅ¾²½¡É¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¤â¤¹¤ë¡£
±Ä¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ëÊýË¡¡×¡ÖÄó°Æ¤ÎÄÌ¤·Êý¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥Ð¥°¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Æ¥¹¥ÈÀß·×¡×¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êË¡¡×¤Ê¤É¤ò¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï¤É¤ì¤â°ÅÌÛÃÎ¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¸ÀÍÕ¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÌ¼ÁÅ¾²½¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÅÌÛÃÎ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÍý²ò¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¼ã¼ê¤¬¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¯¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤éÆ°¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂ»¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢»Ø¼¨¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤éÆ°¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤â¤Ï¤Ê¤Ï¤À¤·¤¤¡£¤ï¤«¤ë¤Þ¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢±Ê±ó¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÍý²ò¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤«¤º¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È»Ø¼¨¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£Gemini 3¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·AI¤Ï¡¢Ê¸¶ç¤â¸À¤ï¤º¡¢24»þ´ÖÆ¯¤¡¢ËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊAI»þÂå¤Ë¡ÖÌÌÅÝ¤Ê¼ã¼ê¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤¿¤éÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Æ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£Æ°¤¤¤Æ¤³¤½¡¢¤Ê¤¼¤ä¤ë¤Î¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
AI»þÂå¤Û¤É¡¢ÎÌ¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³ÃÎ¤¬²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á·Ð¸³ÃÎ¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ëÊÑ¿ô¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£AI¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ¿ô¤¬¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
º£Æü¤Î¾¦ÃÌ¤Ç²ñ¤¦Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤¬¡¢AI¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ðÊó¤âÆ±ÍÍ¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´¶¾ð¤äÇØ·Ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä»ö¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Ê¤É¡¢AI¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¾ðÊó¤ò²ò¼á¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¿Í´Ö¤Î·Ð¸³ÃÎ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤ÐAI¤¬ºî¤Ã¤¿µÄ»öÏ¿¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÁ°¸þ¤¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¿Í¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î·Ð¸³ÃÎ¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÎÌ¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³ÃÎ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êAI¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÎ¸«¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤òAI¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ëºÝ¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤òAI¤ËÂå¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·Ð¸³ÃÎ¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢AI¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£AI»þÂå¤Ë²ÁÃÍ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¡¢·Ð¸³ÃÎ¤òÎ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤¿¤éÆ°¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤ß¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡×
¾å»Ê¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢¼ã¼ê¤Ë¸À¸ì²½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÎÌ¼ÁÅ¾²½¤Î¸¶Â§¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼çÂÎÅª¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼ã¼ê¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤Þ¤ºÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤¿¤éÆ°¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤ß¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Å´Â§¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈAI»þÂå¤Ë¤âÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
AI¤ÎÀè¿ÊÀ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ï¾ï¤ËÎÌ¼ÁÅ¾²½¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ê»°±º ·Ä²ð ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë