Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¦¹Ä¼£¡¢¡Ö¥´¥ê¥é²½¡×¥à¥¥à¥Æó¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆù¤Ë¹û¤ì¤Ü¤ì¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÓ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¹Ä¼£Áª¼ê¡Ê36¡Ë¤¬2025Ç¯11·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥à¥¥à¥Æó¤ÎÏÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½Ãæ¡×
¹Ä¼£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ê¥é²½¡×¡ÖÀ®Ä¹´ü¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥à¥¥à¥¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÅÝ¤ì¤ó²¶¤¬°µÅÝÅª¥Ñ¥ï¡¼¤Ä¤±¤¿¤éºÇ¶¯¤ä¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö#¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½Ãæ¡×¡Ö#¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤í¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Î¾ÏÓ¤ò¶Ê¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥à¥¥à¥¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆù¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÓ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÃËÁ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£