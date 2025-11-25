¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×½é¥À¥¦¥ó¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£²£µÆü¡¢Âç¼êÄ®¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢£±£°£°Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð£±£·£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£½é¤Î¸ºÊð¤È¤Ê¤ê¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²£¹»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¤ÈÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤º¡£µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢ÍèÇ¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤ÂÇ·â¡¢¥¹¥¿¡¼À¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤·¤Ã¤«¤ê°ì·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£