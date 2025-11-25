¡ÖÏ·Ï·²ð¸î»¦¿Í¡×¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¡È¼¹¹ÔÍ±Í½¡É¤Ä¤È½·è¡Ä¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¿Æ»¦¤·¡×¤Ï¡È»à·º¤Þ¤¿¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¡É¤Î¸·È³¡¡»ÊË¡¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡È»þÂå¤ÎÊÑ²½¡É
¡¡Âè1²ó¡Ú¡Ö102ºÐ¤ÎÊì¿Æ¡×¤ò»¦³²¤·¤¿Èï¹ð¿Í¤Ë¡È¼¹¹ÔÍ±Í½¡É¤¬¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¡Ä¡È»¦¿ÍÈÈ¡É¤¬·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡È²¹¾ðÈ½·è¡É¤Î¥¦¥é¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëË¡Åª¼êÂ³¤¡×¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤¨¡¨¡¡£ºòÇ¯7·î22Æü¡¢Ìµ¿¦¡¦¾®ÊöÍÛ»ÒÈï¹ð¡Ê71¡Ë¤Ï¹ñÎ©»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÅö»þ102ºÐ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¼ó¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ò¤â¤ÇÄù¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¡£Æ°µ¡¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡È²ð¸îÈè¤ì¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»Ò¤Ë¤è¤ë¿Æ»¦¤·¤Ï¡ÈÂºÂ°»¦¿Í¡É¤È¤¤¤¦½Åºá¤À¤Ã¤¿¡ÄÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÈÎò»ËÅª°ã·ûÈ½·è¡É¡¡Éã¤¬¼ÂÌ¼¤Ë5¿Í¤Î»Ò¤ò»º¤Þ¤»¤¿ÆÊÌÚ¡Ö¼ÂÉã»¦³²»ö·ï¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÅö»þ¤Îµ»ö
¡¡¾®ÊöÈï¹ð¤Î»¦¿Íºá¤ò½ä¤ëºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÏÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11·î17Æü¤Ë¡ÖÄ¨Ìò3Ç¯¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡×¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö»¦¿Í»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£È½·è¤Ï¾®ÊöÈï¹ð¤¬12Ç¯´Ö¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆùÂÎ¤âÀº¿À¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ïÄ¾Á°¤Ë¤ÏÉÑÈË¤Ë¥È¥¤¥ì¤Î²ð½õ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¿´ÍýÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¡£¡ØÈÈ¹Ô¤Ï°¼Á¡Ù¤ÈµêÃÆ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø²ð¸îÈè¤ì¤Ë¤è¤ë»ö°Æ¤È¤ß¤ë¤Ù¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÉÕ¤¯¤È¤¤¤¦²¹¾ðÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö²ð¸îÈè¤ì¤Î»ö°Æ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò8Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸µÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉôÉûÉôÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¼ã¶¹¾¡»á¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÄ¨Ìò8Ç¯¡×¤È¤¤¤¦µá·º¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Ö»¦¿Íºá¤ÎºÇÄã·º¤Ï¡ØÄ¨Ìò¡Ê¹´¶Ø·º¡Ë5Ç¯°Ê¾å¡Ù¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡ØÄ¨Ìò3Ç¯°Ê²¼¡Ù¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ø¼àÎÌ¸º·Ú¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¨Ìò5Ç¯¤òÄ¨Ìò3Ç¯¤Ë¸º·º¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹´¶Ø·º¤Î¾ì¹ç¡¢¼àÎÌ¸º·Ú¤ÇÈ¾Ê¬¤Î·º´ü¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÄ¨Ìò5Ç¯¤Ê¤éÄ¨Ìò2Ç¯È¾¤Þ¤Ç¸º·º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¸¡»¡Â¦¤¬Ä¨Ìò8Ç¯¤òµá·º¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£8Ç¯¤À¤È²¾¤ËÈ¾Ê¬¤Î¼àÎÌ¸º·Ú¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤âÄ¨Ìò4Ç¯¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ø¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÛÈ½½ê¤ËÁ÷¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¼ã¶¹»á¡Ë
²¹¾ð²½¤Î·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¿Æ»¦¤·¡×
¡¡¼ã¶¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µá·º¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÈ½·è¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸¡»¡¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¡£¤µ¤é¤ËÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¸¡»¡¤¬¹µÁÊ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¡£¤¿¤ÀºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¡¢²ð¸îÈè¤ì¤¬¸¶°ø¤Î¡Ö»Ò¤¬¿Æ¤ò»¦¤¹¡×¤È¤¤¤¦·º»öºÛÈ½¤ÇºÛÈ½°÷¤Ï²¹¾ðÅª¤ÊÈ½·è¤ò²¼¤¹·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2012¡ÊÊ¿À®24¡ËÇ¯5·î¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ3Ç¯¡¡»ÔÌ±´¶³ÐÈ¿±Ç¡¡ºÛÈ½°÷¡¡ÀÈÈºá¤Ë¸·¤·¤¯¡¡ºÇ¹âºÛÄ´ºº¡¡¡ØÍý²òÆñ¤·¤¤¡ÙÁý²Ã¡×¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬ÎÌ·º¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£µ»ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ô²ð¸îÈè¤ì¤Ê¤ÉÈï¹ð¿Í¤ËÆ±¾ðÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢²¹¾ð¤Î¤¢¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ·ºË¡Âè200¾ò¤Ë¤Ï¡ØÂºÂ°»¦¿Íºá¡Ù¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤·¤¯¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÄ¾·ÏÂºÂ°¤ò»¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·ºÈ³¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤«»à·º¤ÎÆó¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£1973Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤¬°ã·ûÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢1995Ç¯¤Î²þÀµ·ºË¡¤ÇÀµ¼°¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¾¼ÏÂ¤ÎÃæ´ü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø»Ò¤¬¿Æ¤ò»¦¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£¤Ï²ð¸îÈè¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¿Æ¤ò»¦¤·¤¿Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢ºÛÈ½°÷¤ÏÆ±¾ð¤ò¼¨¤¹·¹¸þ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Ë¡Äî¤¬À¤Áê¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡¦¼ã¶¹»á¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼Ì¼¤Ï¼ÂÉã¤Î¼ó¤ò¹Ê¤áÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡×
¡¡¼Â¤Ï¡ÖÂºÂ°»¦¿Íºá¤Ï°ã·û¤«ÈÝ¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¡¢NHK¤¬2024Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤¬°ã·ûÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿ºÝ¡¢Ê£¿ô¤ÎÂºÂ°»¦¿Í»ö·ï¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á1·ï¤Î»ö·ï¤ÏÈï¹ð¤Î½÷À¤¬¼ÂÉã¤ËÀ¨»´¤ÊµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¡Ö¡Ø¤¯¤ä¤·¤¤¤«¡Ù¤ÈÌä¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÇÏÃÂê¡ØÂºÂ°»¦¿Íºá¡Ù5¿Í¤Î»Ò¤ò»º¤Þ¤µ¤ì¤¿Ì¼¤Ï¤Ê¤¼¼ÂÉã¤Î¼ó¤òÄù¤áÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÊöÈï¹ð¤Ï12Ç¯´Ö¡¢Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î¸¥¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Ï¡¢¤Ê¤¼Êì¿Æ¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤«¡£
