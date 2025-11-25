ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤é¤¬Ê¼¸Ë¸©Ä£¤òË¬Ìä¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤«¤é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¡×Â£Äè
¡¡º£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ºå¿À¤Ë25Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤«¤é¡ÖÊ¼¸Ë¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£°À°æ°ìÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¡¢ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê²ñÄ¹¤¬Æ±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Ä£¤Ç¤ÎÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£¸µÉ§¸©ÃÎ»ö¤«¤é½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÃæÌî¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀäÂÐ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¡ÊÉÔ¿¶¡Ë¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÒ»³¹©Ë¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¿ù»³Åý´ð»á¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¿·ºî³¨²è¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤¬ÅÏ¤µ¤ì¡Ö¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤ËÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£