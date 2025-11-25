¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×Àä¶«¤¹¤ëÌ¼¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê½÷À¤Î¤â¤È¤Ø¡¡49ºÐÉ×¤¬¡È¼«¤é²õ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÈÄí¡É¤òÃÛ¤¯¤Þ¤Ç
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡ÛÉÔÎÑÁê¼ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ6Ç¯¡¢¼Î¤Æ¤¿ºÊ¤¬¡Ö¤¬¤ó¡×¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡ÄÍÉ¤ì¤ë49ºÐÉ×¤Ë¶¦¤ËÊë¤é¤¹Èà½÷¤¬ÀÅ¤«¤Ë¹ð¤²¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡ÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¼«¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤È¾ðÇ®¤ËÉé¤±¤Æ²ÈÄí¤ò¼Î¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¥º§¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤À¤¤¤¤¤¬¡¢·ëº§¤·¤¿¤Þ¤ÞÊÌµï¡¢ÊÌ¤Î²ÈÄí¤òÃÛ¤»Ï¤á¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê³ëÆ£¤¬±²´¬¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉ×¤¬19ºÐ½÷»ÒÂçÀ¸¤È³°ÇñÊóÆ»¡×¤ÇÎ¥º§¤·¤¿½÷Í¥¡¢Î¥º§¤ÎºÝ¡ÖËÍ¤Îºâ»º¤ÏÁ´ÉôÊû¤²¤ë¡×¤Èºâ»ºÂ£Í¿¤·¤¿²Î¼ê¤Ê¤É¡Ú¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤·¤¿·ÝÇ½¿Í11¿Í¡Û
¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢8Ç¯Á°¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢1Ç¯¤Û¤É¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈà½÷¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢10ºÐ¤ÎÌ¼¤È8ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬²ÙÊª¤ò¤â¤Ã¤¿ËÍ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Èµã¤¶«¤ó¤ÀÀ¼¤¬¡¢º£¤â¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÑÅÄÃé¿®¤µ¤ó¡Ê49ºÐ¡¦²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤½¤¦¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£8Ç¯Á°¡¢Èà¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¡£Èà¤ÎÉþ¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÈÂç¤¤ÊÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ì¤ë¤ÞÅò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿ÍÀ¸¤¬¡×
¡¡Ãé¿®¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¹Ù³°¤Î¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£3¤Ä°ã¤¤¤Î»Ð¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£²ÈÄí¤ËÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¿´¤ËÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿ÍÀ¸¤¬¡×¤ÈÇö¤¤¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡3¤Ä°ã¤¤¤Î»Ð¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤Ç¤¤ë¡ÖºÍ½÷¡×¤À¤Ã¤¿¡£À³ÊÅª¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢¤Ï¤¤Ï¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤âÃæ³Ø¹»¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÎÄï¤«¡×¡Ö¤Í¤¨¤µ¤ó¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤ËÞÍÇ¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤ÈÈà¤Ï¾Ð¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ï¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤¹¤ëÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¡ÖÃÏ¿Þ¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅìµþ¹Ù³°¤ÎÄ®¤ÎÃÏ¿Þ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¿ÆÉã¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤òÌëÃæ¤Þ¤Ç¸«Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï²¿ÅÙ¤âÃÙ¹ï¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¤Ë¡Ö¤â¤¦¿²¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É½¸Ãæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤¬ÊÙ¶¯¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêÅö¤¤¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤âÉô³è¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»äÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Î±³ØÀ¸¤ËÎø
¡¡³ØÀ¸»þÂå¡¢Î±³ØÀ¸¤ËÎø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤âÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹ðÇò¡¢¤Ä¤¤¢¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎø¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ð¥é¿§¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ1Ç¯¡¢Èà½÷¤ÏËÜ¹ñ¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¿§¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¾Ç¯¸å¡¢Èà¤ÏÈà½÷¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¹ñ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¸þ¤³¤¦¤ÇÈà½÷¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¸À¤¤»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤ÏÌ¯¤ËÎä¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¿·¤¿¤ÊÎø¿Í¤¬¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¡×
¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹ü¿È¤Ë¤·¤ß¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¾ðÇ®¤ÎÌ·Àè¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤é¤«¤Î¼Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤À¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤òº¨¤á¤Ê¤¤¡¢º¨¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬Îø°¦¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¤¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¼ã¤«¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Îø°¦¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤¦¿Í´ÖÆ±»Î¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍý²ò¤·¤¢¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¡×
¡¡¤À¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3Ç¯¤â¤¿¤Ä¤È¡¢Ãé¿®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ä¥¤¬²ó¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆÍ½Ð¤·¤¿ºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÈ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¡×¤Ë¡¢À¸¤¤ë¾ðÇ®¤µ¤¨¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²ñ¼Ò¤Î»õ¼Ö¡¢¶ð¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦ÂÐ²Á¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÀäË¾Åª¤Ç¤·¤¿¡£»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤«¡¢¿·µ¡¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥ª¥ì¤Ï¥¸¥êÉÏ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²¿¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤Ï»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Èà¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Î¶È¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë»Î¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤â¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤ÏËÜµ¤¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Àª¤¤¤Ç´Ø·¸¤ò¤â¤Á¡¢Ç¥¿±
¡¡½¸ÃæÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£3Ç¯¤¢¤Þ¤êÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢»Î¶È¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»ñ³Ê¤ò2¤Ä¤Û¤É¤È¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë´ØÏ¢»ñ³Ê¤â¼¡¡¹¤È¼èÆÀ¡£¤³¤ì¤Ê¤éÆÈÎ©¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤«¤éÆÈÎ©¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÆÈÎ©¤·¤Æ»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤¿¤Î¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£ÆÈÎ©¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï²Ù¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»Î¶È¤ÎÀèÇÚ¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤â¤Ê¤¤°Â¤¤»öÌ³½ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ËèÆü¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ä¥Æ¤òÍê¤Ã¤Æ±Ä¶È¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£½é»Å»ö¤Ï¸ÅÁã¤Î²ñ¼Ò´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤È½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
¡¡¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç»öÌ³¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤È´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èà½÷¤ÏÇ¥¿±¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤â¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÇ¥¿±¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸åÇÚ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤Ä¤¤¢¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇµÍý»Ò¤Ï»º¤à¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢·ëº§¤·¤è¤¦¤«¤È¡£¹û¤ì¤¿¤Ï¤ì¤¿¤Ç·ëº§¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤âÆ±¤¸°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ëº§¤òµ¡¤ËÈà½÷¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¡£¤¤¤º¤ì¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤â¤¹¤ë¤ï¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤¬¡Ø»Ò¤É¤â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤¾¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¥Í¥¸¤òÄù¤áÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÎ®¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ñ³Ê¤ä»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡¢¤½¤³¤«¤é·ëº§À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿ÍÀ¸¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤À¤¬·ëº§À¸³è¤Ï¡¢°Æ³°¡¢¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤ÏÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢Ãé¿®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥±¥ó¥«¤Ò¤È¤Ä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¼¤¬»º¤Þ¤ì¡¢Â©»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¡¢»Å»ö¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¶¯¤¯Ë¾¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÂ²¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ÇÃé¿®¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂó¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ê²ÈÄíÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÈà¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢ºÊ»Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ½÷À¤Î¤â¤È¤ØÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Úµ»ö¸åÊÔ¡Û¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µµ»³ÁáÉÄ¡Ê¤«¤á¤ä¤Þ¡¦¤µ¤Ê¤¨¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃË½÷´Ø·¸¡¢ÆÃ¤ËÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ20Ç¯°Ê¾å¼èºà¤òÂ³¤±¡¢¡ØÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ç¶ì¤·¤àÃË¤¿¤Á¡Ù¡ØÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤Ç¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¡Ù¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¡ØÉü½²¼êÄ¡¨¡°¦¤¬¶¸µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¨¡¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
