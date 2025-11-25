¹õÌÚÆ·¡¡¤Ë¤·¤¿¤óCM¤Ç²Î¼ê¡¦Á¥±Û±Ñ°ìÏº¤È¶¦±é¡Ö±É¤¨¤¢¤ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤ªÁê¼ê¤ò¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚÆ·¡Ê65¡Ë¤¬25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±¼ÒCM¤ËÂ³¤¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¤È¶¦±é¡£º£²ó¤Ï¡ÈÆ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ²Î¾§¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á¥±Û¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡Ö±É¤¨¤¢¤ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤ªÁê¼ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÁ¥±Û¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëCM¤Ê¤ó¤Æ¤½¤¦¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤CM¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥À¥ó¥¹¤ä²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤È·ò¹¯¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤È¾Ð´é¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£