¡¡´ë¶È¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÍø³²¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡ÖÀÇÀ©²þÀµ¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö²ò¡×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÆÊýÌÌ¤Î°Õ¸«¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢µÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇºÇ¸å¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¡½¡½¡£Ä¹Ç¯¡¢¤½¤ÎÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡×¡¢ÆÃ¤Ë10¿Í¼å¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¤¿¤À¡¢Èó¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ÇÀÇÀ©¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤ò·è¤á¤ëÆÈÆÃ¤Î´·½¬¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÌ©¼¼À¯¼£¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯11·î27Æü¹æ·ÇºÜ¡Ú¤¿¤Ã¤¿10¿Í¼å¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ëµæ¶Ë¤ÎÌ©¼¼À¯¼£¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡×¤Î¸¦µæ¡Û¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¿ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ¡¢Ã¯¤â¤¬ºÇ½é¤Ëµó¤²¤ë¡ÖÀÇÄ´¤Î¥É¥ó¡×
°ÛÎã¤ÎÈ´Å§¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Ìî»û¸ÞÅµ»á
¡ÖÀÇÄ´¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î´Î¤¤¤ê¤Ç¿·¤¿¤Ë¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®Ìî»û¸ÞÅµ»á¡Ê65¡Ë¤Ï10·î24Æü¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¸å½é¤È¤Ê¤ë´´Éô²ñ¹ç¡Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¡Ë¤Î¸å¡¢¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤Ï½©¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¡ÖÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤È¤¤¤¦Í¿ÅÞ°Æ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ì¤òÀ¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¡£¤½¤·¤Æ´ØÏ¢Ë¡°Æ¤¬ÍâÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¡¢ËèÇ¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÀ¯ÉÜÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡ÊÀ¯ÉÜÀÇÄ´¡Ë¤âÀÇÀ©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄó¸À¡×¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²æ¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤À¡£
¡¡´ë¶È¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¤Î°Õ¸«¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢µÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌò³ä¤òÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¡×¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â10¿Í¼å¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÌ©µÄ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢ÀÇÀ©¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÅÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·²ñÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾®Ìî»û»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼³°¡×¤«¤é¤Î°ÛÎã¤ÎÈ´Å§¤À¤Ã¤¿
¡¡¼Â¼Á¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¾®°Ñ°÷Ä¹¤Ë»³ºÝÂç»ÖÏº¸µ·ÐºÑºÆÀ¸Áê¡Ê57¡Ë¤¬½¢¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¾¾Åç¤ß¤É¤ê¼óÁêÊäº´´±¡Ê69¡Ë¤äÀ¾Â¼¹¯Ì¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡Ê63¡Ë¡¢°æÎÓÃ¤·û¸µÆâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¡Ê49¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ÎÂÎ¸½¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¿Í»ö
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ÊÆÈÎ©²¦¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇÄ´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¡£ÀÇÄ´¤Î·Á¤ò´°Á´¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤À¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¤â¡È¤â¤¦ÅÞÀÇÄ´¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÁ°¤ÎÀÇÄ´¤Ç¤Ï¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µÜÂôÍÎ°ì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ë¶á¤¤½ÅÄÃ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÀ»°è¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÇÄ´¤Î»þÂå¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼ê»Ï¤á¤ËµÜÂô¤µ¤ó¤òÀÚ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾®Ìî»û¤µ¤ó¤ò²ñÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤¼¾®Ìî»û»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÇÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¾®Ìî»û¤µ¤ó¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î¡Ø103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê´ó¤ê¤À¤Ã¤¿Á°²ñÄ¹¤ÎµÜÂô»á¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Ë±è¤Ã¤Æ½ÀÆð¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÀÇÄ´¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¾®°Ñ°÷Ä¹¤Ë»³ºÝ»á¤¬½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢
¡Ö¾®°Ñ°÷Ä¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤«¤éÄÄ¾ð¤ò¼õ¤±¤¿Â²µÄ°÷¤Î¼çÄ¥¤òÉý¹¤¯µÛ¤¤¾å¤²¤ë¾®°Ñ°÷²ñ¤ò»ÅÀÚ¤ë½ÅÍ×¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÞÀÇÄ´¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸åÆ£ÌÐÇ·»á¡Ê69¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢¸åÆ£»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»³ºÝ»á¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¸åÆ£»á¤Ï·ë¶É¡¢¾®°Ñ°÷Ä¹ÂåÍý¤È¤¤¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»³ºÝ»á¤Ï¡¢ÀÇÄ´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë´ÅÍøÌÀ¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡Ê76¡Ë¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾¦¹©Â²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏºâÀ¯µ¬Î§¤è¤ê¤â·ÐºÑÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¿Í¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¿Í»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£º£²ó¥¤¥ó¥Ê¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¾Â¼»á¤â¾¦¹©Â²¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸Ç¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥¤¥ó¥Ê¡¼½¢Ç¤¤ò¼Âà¤·¤¿¡ÖÀÇÄ´¤Î¥É¥ó¡×¤Î¸å·Ñ¼Ô
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´°Á´¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÏ¢Â³À¤¬¼º¤ï¤ì¡¢ÀÇÄ´¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2021Ç¯¤è¤ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿¹»³ÍµÁ°´´»öÄ¹¡Ê80¡Ë¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤¬¤Û¤ÜÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö¤Î¿¹»³»á¤ÏÀè¤Ë¿¨¤ì¤¿10·î24Æü¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î½é²ñ¹ç¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¸å¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼½¢Ç¤¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¿¹»³¤µ¤ó¤ÏºâÌ³Â²¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈºâÌ³¾Ê¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈà¤¬¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¤Î²¼¤ÇÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¡È¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤Î½Ð¤ëËë¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¸«Äê¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÀÇÄ´¤Î¥É¥ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»³ÃæÄçÂ§¸µÄÌ»ºÁê¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢¿¹»³¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤½¤Î¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢¡È¾ÃÈñÀÇ¤Ï¼é¤êÈ´¤¯¡É¡ÈÀ¯¼£À¸Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸Å¤¤»þÂå¤ÎÀÇÄ´¤È·èÊÌ¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿¹»³¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Ê¡¼½¢Ç¤¤òÃÇ¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸Î¡¦»³ÃæÄçÂ§»á¡½¡½¡£¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ¡¢Ã¯¤â¤¬ºÇ½é¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤¬¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡£¼¯»ùÅç¸©¤¬ÃÏÈ×¤Ç¡¢2004Ç¯¤Î»àµî¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Êä·çÁªµó¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¤«¤é°ÈÂØ¤¨¤·¤Æ¸å·Ñ¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢µÄÀÊ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤Î¤¬¿¹»³»á¤À¡£
¡Ø¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¸µÄ«Æü¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÌÚÂåÂÙÇ·»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÀïÃæ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¶µ¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿»³Ãæ»á¤Ï¾¤½¸¸å¡¢Ãæ¹ñÀïÀþ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»àÀþ¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿ÃË¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯´Î¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¡¢Ìî¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¿Í¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï1959Ç¯¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢»³Ãæ»á¤Ï´ß¿®²ðÆâ³Õ¤ÇÂçÂ¢À¯Ì³¼¡´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡×
¡¡»³Ãæ»á¤¬ÀÇÄ´²ñÄ¹¤ÎÇ¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï79¡Á82Ç¯¤È¡¢86¡Á89Ç¯¤À¡£
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÂ¼¸ý¾¡ºÈ»á¡Ê92¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö»ä¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÇÀÇÀ©Ã´Åö¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿72¡Á73Ç¯º¢¡¢»³ÃæÀèÀ¸¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀÇÄ´¤ÎÉû²ñÄ¹¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤é¤ì¡¢ÀÇÀ©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤ÎÀìÌç²È¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»³Ãæ»á¤ÎÀÇÄ´¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»³ÃæÀèÀ¸¤ÏÀÇÄ´¤Î´´Éô²ñ¤¬¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢É¬¤º30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤ËÅÞËÜÉô¤ËÍè¤Æ¡¢8³¬¤Î¡Ø¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é7³¬¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£ÀèÀ¸¤¬ÀÇÄ´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë»þ¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ÎÉû²ñÄ¹¿ô¿Í¤¬ÀÇÄ´¤Ø¤ÎÄÄ¾ð¤Ë¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â»³ÃæÀèÀ¸¤Ï¡Ø¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢Â¼¸ý»á¤¬½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢ÀÇÄ´¤ÎÉû²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÎÓµÁÏºÀèÀ¸¤ËÍê¤Þ¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»³ÃæÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤Ë»ä¤¬¹Ô¤¡¢¡È·ÐÃÄÏ¢¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»³ÃæÀèÀ¸¤ÏÊÖ»ö¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤â¤³¤Á¤é¤Ë¸«¸þ¤¤â¤»¤º¤Ë¿·Ê¹¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¤è¤¦¤ä¤¯¡È²¶¤¬ÀÇÄ´¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éÄÄ¾ð¤ò°ìÀÚ¼õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢·¯¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÇÄ´¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÊÝÈë¡É¤òÅ°Äì¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÇÄ´¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Âð¤Ë¤â¿·Ê¹µ¼Ô¤¬Ìë²ó¤ê¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¿¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¾ðÊóÏ³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤«¤é¸·¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡È¸øÊ¿¤ÊÀÇÀ©¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡É¤È¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Å°ÄìÅª¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¤æ¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ü¤¤¥Ù¡¼¥ë¤ËÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
