ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¡¡£¸¡óÂæ
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.59¡¡4.96¡¡7.38¡¡8.07
1MO¡¡10.04¡¡5.61¡¡8.23¡¡7.15
3MO¡¡9.73¡¡5.87¡¡8.23¡¡7.10
6MO¡¡9.75¡¡6.09¡¡8.46¡¡7.31
9MO¡¡9.77¡¡6.25¡¡8.58¡¡7.49
1YR¡¡9.75¡¡6.41¡¡8.70¡¡7.62
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.34¡¡7.68¡¡6.18
1MO¡¡9.30¡¡8.22¡¡6.87
3MO¡¡8.99¡¡8.71¡¡6.97
6MO¡¡9.27¡¡9.12¡¡7.15
9MO¡¡9.43¡¡9.36¡¡7.31
1YR¡¡9.55¡¡9.56¡¡7.42
Åìµþ»þ´Ö10:11¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß£±½µ´ÖÊª¤Ï£¸¡óÂæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿å½à¤â¤ä¤ä·Ù²ü´¶¡£
