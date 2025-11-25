¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¹â´±¶¨µÄ¤Ç£±£¹¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¡ÄÎÎÅÚ³ä¾ù¤ä£Î£Á£Ô£Ï²ÃÌÁ¤Ï¼óÇ¾È½ÃÇ¤Ë
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò½ä¤ê¡¢±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï£²£´Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹â´±¶¨µÄ¤Ç£±£¹¹àÌÜ¤Î½¤Àµ°Æ¤òºöÄê¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Î°Æ¤Ï£²£¸¹àÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÎÎÅÚ³ä¾ù¤äËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë²ÃÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ï¡¢ÊÆ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾´Ö¤Ç¶¨µÄ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£³Æü¤Î¹â´±¶¨µÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥»¥ë¥®¡¼¡¦¥¥¹¥ê¥Ä¥¡Âè£±³°Ì³¼¡´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Åö½é¤Î°Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤ä·³¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡££Î£Á£Ô£Ï²ÃÌÁ¤âÇ§¤á¤º¡¢ÀïÁèÈÈºá¤òÌÈÀÕ¤¹¤ë»ö¹à¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁÀïÁèÈÈºá¤ÎÌÈÀÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ½¸½¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¡¢·³¤Î½Ì¾®µ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇÊÆÂ¦¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÎÎÅÚ¤ä£Î£Á£Ô£Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤ÏÀ¯¼£È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¹â´±¶¨µÄ¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¶¨µÄ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï£²£´ÆüÌë¤Î±éÀâ¤Ç¡¢½¤Àµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¹àÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£²£´Æü¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¹ç°Õ¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊÆÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï£²£´Æü¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢£²£³Æü¤Î¹â´±¶¨µÄ¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÀ¤ÇÁê°ãÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ï¹ç°ÕÀ®Î©¤Ë°ú¤Â³¤³Ú´ÑÅª¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÎË¬ÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥æ¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï£²£´Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¶á¤¯Ä¾ÀÜ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÏªÂ¦¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤ÇÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤ÎÍ×µá¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£