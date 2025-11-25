¥ß¥»¥¹¡Ø2025Ç¯ JOYSOUND ¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÇÆ²¡¹¤Î»Í´§Ã£À®
¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¤Î²Î¾§²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤½¸·×¤µ¤ì¤¿¡Ø2025Ç¯ JOYSOUND ¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤¬¡¢11·î25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2025Ç¯¤Î¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡ÚÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡þ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡ªMrs. GREEN APPLE¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬
2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Mrs. GREEN APPLE¡Ê¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢¾åÈ¾´ü¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò·ø»ý¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢2025Ç¯È¯Çä¶Ê¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥¢¥Ë¥á¡¿¥²ー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢¸«»ö¡È»Í´§¡É¤òÃ£À®¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡þNEWS¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñー¥Ê¡×¤¬ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ªtimelesz¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ç¼ó°Ì¤Ë
2012Ç¯¥ê¥êー¥¹¤ÎNEWS¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñー¥Ê¡×¤¬¡¢SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤âÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âTOP30Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ÂÎÀ©¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤ò¿ë¤²¤¿timelesz¤Î¡ÖRock this Party¡×¤Ï¡¢2025Ç¯È¯Çä¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×³Ú¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡þCUTIE STREET¤¬ZÀ¤Âå¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤ë¡ª¡áLOVE¤âTikTok¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È
ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢CUTIE STREET¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬¡¢¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯È¯Çä¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤Ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡áLOVE¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£SNSÈ¯¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¡¢¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¡Û
¡þ¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡Ö²ø½Ã¡×¤¬1°Ì¤Ë
¿¿Íý¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿½Å¸ü¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£―ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ―¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö²ø½Ã¡×¤¬¡¢2025Ç¯È¯Çä¤Î¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òµÞ¾å¾º¡£ºîÉÊ¤Î¿Íµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥É¥é¥Þ´ØÏ¢¶Ê ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡þ¿´¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¤¬¥É¥é¥Þ¤È¶¦ÌÄ¡£back number¡Ö¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡×¤¬1°Ì¤Ë
2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ´ØÏ¢¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢back number¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥É¥é¥Þ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ëÀÚ¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸«»ö¼ó°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ø2025Ç¯ JOYSOUND ¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
