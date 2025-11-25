ÂçÃ«¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¡¡2Âç²ñÏ¢Â³¡¢Á°²óÍ¥¾¡Æ³¤MVP
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌîµå¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌÂÐ¹³Àï¡¢Âè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¡£ÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÌöÆ°¤·¤ÆÆüËÜ¤ò3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢Âç²ñ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£