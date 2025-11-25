¸üÏ«Áê¡¢°ìÉôÊä½þÍý²òµá¤á¤ë¡¡À¸³èÊÝ¸î¸º³Û°ãË¡È½·è½ä¤ê
¡¡¾åÌî¸°ìÏº¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤Ï25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2013¡Á15Ç¯¤ÎÀ¸³èÊÝ¸îÈñ°ú¤²¼¤²¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿ºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò½ä¤ê¡¢Êä½þ¤ÏÅö»þ¤Î¸º³ÛÊ¬¤Î°ìÉô¤Ë¤È¤É¤á¤ëÀ¯ÉÜÊý¿Ë·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶¹ð¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÍý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÌî»á¤Ï6·î¤ÎºÇ¹âºÛ¤Ë¤è¤ë°ãË¡È½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂÐ±þ¤ò·è¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¹¤¯¹ñÌ±¤Ë²þ¤á¤Æ¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¡¢¸¶¹ðÂ¦¤¬µá¤á¤ëÄ¾ÀÜ¤Î¼Õºá¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¼õµë¼Ô¤Ë¸º³ÛÊ¬¤Î°ìÉô¤òÊä½þ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¶¹ð¤Ë¤ÏÄ¹´ü´Ö¤ÎÁÊ¾ÙÉéÃ´¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤·¡ÖÆÃÊÌµëÉÕ¶â¡×¤ò¾å¾è¤»»Ùµë¤¹¤ë¡£