¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÆàÎÉ¸©¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²Ã¸î°¡°Í ¡Û ÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ç³®Àû¥é¥¤¥Ö¡¡¡Ö25Ç¯ÌÜ¤Î¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¡¤¢¤¤¤Ü¤ó¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤¿¤è¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×
²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÏÂ¹âÅÄ¤µ¤¶¤ó¤«¥Û¡¼¥ë¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Çò¤¤°áÁõ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡¢²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿♥¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÊì¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤ËÈ¯É½²ñ¤ÇÎ©¤Á¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ó²ó¤ê¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¡¡¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Î¾ì½ê¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¡ª¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ïº£Æþ±¡Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¡ª¡¡¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¡»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¿ÆÍ§¡¡¤ß¡¼¤ó¤Ê¡£¡¡25Ç¯ÌÜ¤Î¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¡¤¢¤¤¤Ü¤ó¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤¿¤è¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ü¤óÃÏ¸µ¤Ç¤Î³®Àû¥é¥¤¥Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡¦¡Ö¤¢¤¤¤Ü¤ó¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡×¡¦¡Ö²Ã¸î¤Á¤ã〰️¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÆàÎÉ¤ÇLIVE¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡¡¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡¦¡ÖÆ±¤¸ÃÏ¸µ¤Ç¤¹¡¡º£¤Ç¤â²Ã¸î¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸ÃÏ¸µ¤À¤è¤Ã¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤Þ¤¹♥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
