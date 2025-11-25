¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¤¡Ù¡¢¸¸¤ÎºÇ½ª8ÏÃ¤¬20Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ª
2004Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¤¡Ù¤Ï¡¢Äã»ëÄ°Î¨¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î8¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆDeadline¤¬Êó¤¸¤¿¡£
·×9¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¨¥¸¥×¥È ¡Ä
¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª¾Ï¡ª¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¤¡Ù¤ÎÌ¤ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬YouTube¤ËÅÐ¾ì
Ìó20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¼ç±é¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎºÇ¸å8ÏÃ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÊÔ¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¤¡Ù¤ÎÁ´¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¸½ºß¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÙÊüÁ÷ÏÈ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À´üÂÔºî¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Æ»¤Î¤ê
¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤¬µÇ°ÈêÅª¤Ê10¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«4¤«·î¸å¡¢NBC¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¤¡Ù¡£¼ç±é¤Î¥Þ¥Ã¥È±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢ÇÐÍ¥¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥È¥ê¥Ó¥¢¡¼¥Ë¤¬¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¡¢¤½¤³¤ÇËå¤Î¥¸¡¼¥Ê¡Ê¥É¥ì¥¢¡¦¥É¡¦¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡Ë¤È¡¢Å·ºÍÈ©¤Î±ù¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê¥Ñ¥¦¥í¡¦¥³¥¹¥¿¥ó¥¾¡Ë¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ÎÌÚÍËÌë¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¤¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Ç1,860Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·øÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»ëÄ°Î¨¤Ï²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1,020Ëü¿Í¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï710Ëü¿Í¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
NBC¤Ï¡¢2005Ç¯12·î¤ËÈÖÁÈ¤òÌÚÍËÌë¤ÎÈÖÁÈÏÈ¤«¤é³°¤·¡¢2006Ç¯3·î¤Ë²ÐÍËÆü¤ÎÏÈ¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤ï¤º¤«1²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¤ËºÆ¤ÓÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í«¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢2006Ç¯5·î¤Ë2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÀµ¼°¤Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢NBC¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬8ÏÃ»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌó20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¤ÎLAÀ¸³è¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¤¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤¬U-NEXT¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏDVD¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
