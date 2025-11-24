¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹5¡ÙÇÛ¿®Ä¾Á°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¤Ï¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ÊVOL 1¡ÊÂè1¡Á4ÏÃ¡Ë¡§11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢VOL 2¡ÊÂè5¡Á7ÏÃ¡Ë¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ë
ËÜºî¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ËÆÍÁ³½Ð¸½¤·¤¿¡ãÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ä¤È¤¤¤¦¡È°ÛÀ¤³¦¤Î¶¼°Ò¡É¤Ë¡¢¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¾¯Ç¯¾¯½÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡£ÇÛ¿®°Ê¹ß¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ä¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÅ¨¥ô¥§¥¯¥Ê¤ò¡È¤Ö¤ÃÅÝ¤¹¡É¤¿¤á¤ÎºîÀï¤ËÄ©¤à¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò±Ç¤·¤¿¡¢¹âÍÈ¤È¶ÛÄ¥¤¬¸òºø¤¹¤ëVOL1ÇÛ¿®Ä¾Á°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î¥À¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤È¤â¤ËÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¡È°¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅÝ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê´°Á´Ìµ·ç¤Î·×²è¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¥ô¥§¥¯¥Ê¤Î½±Íè¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«!?
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ ¡Ä
Ãç´ÖÁ´°÷¤ÇÄ©¤à¡È»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆ¤È²ºîÀï¡É¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¡©
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤òÁ°¤Ë¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄ©¤à¥ô¥§¥¯¥ÊÆ¤È²ºîÀï¤Î°ìÃ¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡¢ÆÍÈô¤À¤±¤É¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ØÄ©¤à¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ê¤É¡¢ºîÀï¤ËÄ©¤àÌÌ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¸±¤·¤¤¤¬¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ëÁ°¸þ¤¤Ê³Ð¸ç¤â¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î·»µ®Ê¬¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î»Ð¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼¡¢¥¦¥£¥ë¤Î·»¤Ç¥Ê¥ó¥·¡¼¤ÎÎø¿Í¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¾è¤ë¼Ö¤¬¡ãÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ä¤Î¡È¥²¡¼¥È¡É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤âºîÀï¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÆ¤È²ºîÀï¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«!?
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ ¥À¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤È¤â¤ËÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¡Ê¡Ö¥Ê¥¤¥È ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¡Ë¤Ï¡¢¥ô¥§¥¯¥Ê¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¡È°¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅÝ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¥ô¥§¥¯¥Ê¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÉé¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÎÏ¤òÃß¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê´°Á´Ìµ·ç¤Î·×²è¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁ´ËÆ¤¬¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤Î´ë¤ß¤¬¤É¤ì¤Û¤É¼Ù°¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥ô¥§¥¯¥Ê¤òº£ÅÙ¤³¤½´°Á´¤ËÅÝ¤·¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤ÎºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
±ÇÁü¤Î¿ï½ê¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¥ô¥§¥¯¥Ê¤¬ÇØ¸å¤Ç»å¤ò°ú¤¯Ãæ¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë²øÊª¤¬½Ð¸½¤·¡¢Ä®¤ÏµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤½±·â¡¢ÉÔ²º¤Ê¥»¥ê¥Õ¡¢·ã¤·¤¤ÂçÇúÈ¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÂÔ¤ÄÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊËÁ¸±¤È·èÀï¤Ï¤É¤ó¤Ê±¿Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
ÀèÆü¡¢¡È¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¥Ç¡¼¡É¤Î11·î6Æü¤ËÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥Þ¥¤¥¯Ìò¤Î¥Õ¥£¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¥Ï¥ë¥È¡¢¥¦¥£¥ëÌò¤Î¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡¢¥ë¡¼¥«¥¹Ìò¤Î¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥óÌò¤Î¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥À¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬ÍèÆü¤·ÆüËÜÃæ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÈ¯É½¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¡¢V.A. x ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×POP-UP¥¹¥È¥¢¡ÖSTRANGER THINGS HOUSE¡×¤¬É½»²Æ»¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡Ê11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¤À¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç²°³°¹¹ð¤òÅ¸³«Í½Äê¡£Íè¤¿¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥È¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÎÁ´ËÆ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¤¬¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤âÁÔÂç¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÊÌ¤ì¤äÁÓ¼º¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£À¤³¦Ãæ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤àºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È3Æü¡£
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡ÙºÇ½ª¾Ï¤Ï¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2025 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.