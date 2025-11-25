ママ友とは送迎で軽く立ち話をする程度で、どんな人かは深く知らないことも多いと思います。しかしあることがきっかけで、ママ友の本当の姿を知る場合もあるようで……？ 今回は、ママ友が迷惑なクレーマーを撃退してくれて感動した話をご紹介いたします。

クレーマーに注意

「私がパートをしているファミレスに、幼稚園のママ友がお客さんとして来てくれたんです。店内は混みあっていてバタバタしていたら、男性のお客様が『まだ料理こねーのかよ』『あそこのガキうるさいんだよ！』と、もの凄い大声で文句とクレームを言い始めました。

すると近くの席にいたママ友が『ここはファミレスです』『子どもがいて当然でしょ？』『そんなに静かなところがいいならほかの店に行けばいいじゃないですか』とビシッと注意してくれたんです。男性客は、気まずかったのか食べたらそそくさと帰っていきました。ママ友のかっこよさに感動しちゃいましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 理不尽なことばかり言う人は、周りに迷惑がかかっていることに気づいていないのでしょう。そんな人に間違っていることをビシッと指摘できるのは、ママとしても人としても尊敬できますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。