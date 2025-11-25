¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤¿À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤¹¤Ç¤Ë²òÂÎ¡Ä¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡ÈÌÜ¶Ì¡ÉÀ¯ºö¤â¶¯°ú¤Ê¼êË¡¤Çº®Íð¤äÈãÈ½¡¡ÆüËÜÈÇ¿·ÁÈ¿¥¤Ï25ÆüÎ©¤Á¾å¤²
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ºÐ½Ðºï¸º¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤Î°ì¤Ä¡¢DOGE¡áÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤¬´û¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
DOGE¡áÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯Â¤·¤¿ºÐ½Ðºï¸º¤Î¤¿¤á¤ÎÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤Ç¡¢¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¼¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢DOGE¼«ÂÎ¤Ï2026Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢DOGE¤Ï´û¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤Ï¿Í»ö´ÉÍý¶É¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
DOGE¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜÉôÌç¤Î½Ì¾®¤ä¿¦°÷¤Î²ò¸Û¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¶¯°ú¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤êº®Íð¤¬¹¤¬¤êÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÌµÂÌ¤ÊºÐ½Ð¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢25Æü¡¢ÆüËÜÈÇDOGE¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·ÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£