³°°Ù¥µ¥Þ¥êー¡§£±£µ£¶±ß£·£°Á¬¶áÊÕ¤Î±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤ë¡¢ÆüÊÆ¶âÍ»Åö¶É¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¿´
¡¡£²£µÆü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢¸áÁ°£±£°»þ»þÅÀ¤Ç£±¥É¥ë¡á£±£µ£¶±ß£¶£¹Á¬Á°¸å¤ÈÁ°½µËö£²£±Æü¸á¸å£µ»þ»þÅÀ¤ËÈæ¤Ù£´Á¬ÄøÅÙ¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¡£¥æー¥í¤Ï£±¥æー¥í¡á£±£¸£°±ß£µ£µÁ¬Á°¸å¤ÈÆ±£³£°Á¬¶¯¤Î¥æー¥í°Â¡¦±ß¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¡¢¸áÁ°£¸»þ£³£°Ê¬»þÅÀ¤Ç¤Ï£±£µ£¶±ß£¹£°Á¬Âæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸áÁ°£±£°»þ¤Ë¤«¤±£±£µ£¶±ß£·£°Á¬Á°¸å¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¡£Á°½µËö£²£±Æü¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÁíºÛ¤¬ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Û¤«¡¢½µÌÀ¤±£²£´Æü¤âÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¹â´±¤«¤éÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Æü¶ä¤ÎÁý°ì¹Ô¿³µÄ°Ñ°÷¤¬Íø¾å¤²È½ÃÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£»Ô¾ì¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤âÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢±ß¹âÊý¸þ¤ò»î¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Ï£±¥æー¥í¡á£±¡¥£±£µ£²£²¥É¥ëÁ°¸å¤ÈÆ±£°¡¥£°£°£±£°¥É¥ë¶¯¤Î¥æー¥í°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¡¢¸áÁ°£¸»þ£³£°Ê¬»þÅÀ¤Ç¤Ï£±£µ£¶±ß£¹£°Á¬Âæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸áÁ°£±£°»þ¤Ë¤«¤±£±£µ£¶±ß£·£°Á¬Á°¸å¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¡£Á°½µËö£²£±Æü¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÁíºÛ¤¬ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Û¤«¡¢½µÌÀ¤±£²£´Æü¤âÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¹â´±¤«¤éÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Æü¶ä¤ÎÁý°ì¹Ô¿³µÄ°Ñ°÷¤¬Íø¾å¤²È½ÃÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£»Ô¾ì¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤âÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢±ß¹âÊý¸þ¤ò»î¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Ï£±¥æー¥í¡á£±¡¥£±£µ£²£²¥É¥ëÁ°¸å¤ÈÆ±£°¡¥£°£°£±£°¥É¥ë¶¯¤Î¥æー¥í°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS