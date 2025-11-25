ºÊÉ×ÌÚÁï¡õÌÜ¹õÏ¡¡õº´Æ£¹À»Ô¤¬¼ê¤Ä¤Ê¤®¥¸¥ã¥ó¥×¡ª16Ëç¤ÎÏ¢¼Ì¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤ÎÉ½»æ¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤á¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤ÈÂÚ¶õ»þ´Ö¤¨¤°¤¤£÷¡×¤ÎÀ¼
ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Èº´Æ£¹À»Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¡õÌÜ¹õÏ¡¡õº´Æ£¹À»Ô¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÙÂè8ÏÃÍ½¹ð¡Ê11·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë
¢£ÌÜ¹õÏ¡¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ªºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
11·î23Æü¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÙÂè7ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢16Ëç¤â¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÂçÁð¸¶¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤òÃæ¿´¤ËÌÜ¹õ¡¢º´Æ£¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡£ÌÜ¹õ¤ÏÄ¹¤¤ÏÓ¤ò¹¤²¡¢º´Æ£¤ÏÊÒ¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¤¥ó¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤ÏÂ¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¡¢Âç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤«¤éÃåÃÏ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥³¥ÞÁ÷¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬Â³¤¯¡£¥¸¥ã¥ó¥×Á°¡¢µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÌÜ¹õ¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÂ¤¬Î¥¤ì¤ë¤È¤¹¤Ã¤ÈÂ¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¡¢·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Èº´Æ£¤¬ÃåÃÏ¸å¤âÃè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤éÌÜ¹õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£16ËçÌÜ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë3¿Í¤Î»Ñ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤á¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¥ä¥Ð¥Ã¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤ÎÂÚ¶õ»þ´ÖÄ¹¤¤£÷¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¹â¤¹¤®£÷¡×¡Ö¤á¤á¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤ÈÂÚ¶õ»þ´Ö¤¨¤°¤¤£÷¡×¡Ö1¿Í¤À¤±Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¹â¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¹õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤ÎÉ½»æ¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹À»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤ó¤Ê¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ïµ®½Å¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥¿¥¤¥È¥ë²ó¼ý¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè7ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö·ª¿Ü¤µ¤ó¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹µã¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£