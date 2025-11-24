±Ç²è¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡ª¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø
¥·¥ê¡¼¥º³«»Ï¤«¤é15Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡½¡½¡ª¡¡À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡Ù¤Î±Ç²èÂè3ÃÆ¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¡Ê¸¶Âê¡ØDownton Abbey: The Grand Finale¡Ù¡Ë¤Ï¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO ¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¼Ò¸ò³¦¤È°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿9ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡ª
µ®Â²¤È»ÈÍÑ¿Í¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡Ù¡£¤½ ¡Ä
¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù³µÍ×
20À¤µª½éÆ¬¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ®Â²¥¯¥í¡¼¥ê¡¼²È¤È¤½¤Î²°Éß¤ÇÆ¯¤¯»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡Ù¡£1912Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æÄÀË×¤«¤éÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È±Ñ¹ñµ®Â²¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤òÍ¥²í¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£åÌÌ©¤ÊµÓËÜ¡¢²ÚÎï¤ÊÈþ½Ñ¡¦°áÁõ¡¢ºòÇ¯ÀÂµî¤·¤¿¥Þ¥®¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÌ¾±é¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±ÉÍÀ¤ò³ÍÆÀ¡£
2010Ç¯9·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè2015Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó6¤Þ¤Ç¤ÎÁ´52¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦200¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢±Ñ¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£º£ºî¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²èÂè3ÃÆ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¥º¡¢´ÆÆÄ¤ÏÁ°ºî¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»þÂå¤Ø¡Ù¤ËÂ³¤¯¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡£¤Ä¤¤¤Ë»þÂå¤Ï1930Ç¯Âå¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¶áÂå¼Ò²ñ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡¢¥¯¥í¡¼¥ê¡¼²È¤È»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿9ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡ª¡¡¸½Âå¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·ÆóÅÙ¤È¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò¸ò³¦¤Î¿¿¹üÄº¡È¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡É¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡¢¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ìÔ¤ò¶Ë¤á¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¤È¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬³è¤³è¤¤È¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶¥ÇÏ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ËÃå¾þ¤Ã¤¿¥¯¥í¡¼¥ê¡¼²È¤¬´ÑÍ÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Çì¼ßÉ×ºÊ¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥Õ¥é¥ï¡¼¡¦¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿Ä¹½÷¥á¥¢¥ê¡¼¡Ê¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥É¥Ã¥«¥ê¡¼¡Ë¤ä¡¢ÀµÁõ¤ÇÈÕ»Á²ñ¤ËÎ×¤à¥¯¥í¡¼¥ê¡¼²È¤Î¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥°¥é¥ó¥µ¥àÇì¼ß¡Ê¥Ò¥å¡¼¡¦¥Ü¥Í¥ô¥£¥ë¡Ë¤¬¹Âç¤ÊÄí¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢Áñ¸·¤Ê¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¤Î°ÒÍÆ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºâÀ¯Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¡¢²°Éß¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ï°ìÂ²¤¬¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ëÅÁÅý¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´À¤³¦¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤¿¸Ø¤ê¹â¤±Ñ¹ñµ®Â²¤¿¤Á¤È¸ÄÀË¤«¤Ê»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¡¡²ÚÎï¤Ê¤ëÊª¸ì¤Î·ëËö¤Ï¡© ¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©¡¡¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò±Ç²è´Û¤Ç¡ª
¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
1930Ç¯¡£¥¯¥í¡¼¥ê¡¼²È¤È¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¤Î»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê²Æ¤Î¼Ò¸ò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹½÷¥á¥¢¥ê¡¼Î¥º§¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡¢¼Ò¸ò³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢°ì²È¤ÎÌ¾À¼¤ò¶¼¤«¤¹¡£¼Ò¸ò³¦¤«¤éÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½Ð¿È¤ÎºâÌ³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¥µ¥à¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡£Êì¥³¡¼¥é¤ÎÄï¥Ï¥í¥ë¥É¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¥È¥ó¤òË¬¤ì¡¢Î¥º§Ä¾¸å¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¤Ë´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÓñ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¥Ï¥í¥ë¥É¤¬¥³¡¼¥é¤Î°ä»º¤òÅê»ñ¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ßÂç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¡¢ºâÀ¯Æñ¤Ë¶ì¤·¤à¥À¥¦¥ó¥È¥ó¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ë¼Ò¸òÍÑ¤ÎÊÌÁñ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¥í¥Ð¡¼¥È¤Ï±Ñ¹ñµ®Â²¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤ÆÌÔÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
³¬²¼¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÎÁÍýÄ¹¥Ñ¥Ã¥È¥â¥¢¤Î°úÂà¤ÎÆü¤¬Ç÷¤ê¡¢½õ¼ê¤Î¥Ç¥¤¥¸¡¼¤¬ÈÕ»Á²ñ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¤ÏË´¤¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤¤¤ÇÇÀ¶È¥Õ¥§¥¹¤ÎÀ®¸ù¤ò´ê¤¦¥¤¥¶¥Ù¥ë¤«¤é¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¬¥¤¡¦¥Ç¥¯¥¹¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë²°Éß¤òµî¤Ã¤¿¸µ¼¹»ö¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬¡¢Âç¿Íµ¤ÇÐÍ¥/µÓËÜ²È¤Î¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥À¥¦¥ó¥È¥ó¤Ø¾·¤«¤ì¡¢ºÆ¤Ó³¬²¼¤òË¬¤ì¤ë¡½¡£
ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤æ¤¯ÅÁÅý¤È¡¢Ä©Àï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë³×¿·¡£¡È¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡È¤Ø¤Î°¦¤¬¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¸Ø¤ê¹â¤Èà¤é¤¬²¼¤·¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î·èÃÇ¡É¤È¤Ï¡½¡½¡ª
¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡ÙÁ´¥·¡¼¥º¥ó¡¢±Ç²è¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡Ù¤È¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»þÂå¤Ø¡Ù¤Ï¡¢U-NEXT¤ÈHulu¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2025 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.