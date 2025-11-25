70ºÐ¤ÇÎ©¸õÊäÂÀÚ¤ê¡¢Èþ¿Í¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Î©¸õÊä¡Ä¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤°µÎÏ¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¹á¹ÁµÄ²ñÁªµó¤Îº£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Î´Ø·¸¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂæÏÑ¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤¬¾Íè¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹á¹Á¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤äÁªµóÀ©ÅÙ¤À¡£¹á¹Á¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤Ï2021Ç¯¤ÎÁªµó»þ¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯12·î7Æü¤ÎÅêÉ¼Æü¤ò¹µ¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÁªµóÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÂç¤¤¯ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡¢¹á¹Á¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿Áªµó»ö¾ð¤È¤Ï¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤è¤·¤³¡Ë
12·î7Æü¤Î¹á¹ÁµÄ²ñÁªµó¡¢Ì±¼çÇÉÎ©¸õÊä¼Ô¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í
¡¡¹á¹Á¤Çº£Ç¯12·î7Æü¤ËÅêÉ¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ºÇ¹âµÄ·èµ¡´Ø¡ÖÎ©Ë¡²ñ¡×¤ÎµÄ°÷Áªµó¤ÎÎ©¸õÊä¿½¤·¹þ¤ß¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÁªµóÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó2021Ç¯¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤òÂç¤¤¯½ñ¤´¹¤¨¡¢¡Ö°¦¹ñ¼Ô¼£¹Á¡×¡Ê°¦¹ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¹á¹ÁÅý¼£¡Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñ¤ä¹á¹Á¤ÎÀ¯ÉÜ¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¡×ÀÀÌó½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¾å¡¢¤½¤Î¡ÖËÜ°Õ¡×¤ò¹ÔÀ¯Ä¹´±¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¿³ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤Þ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢¿ÆÃæÃÄÂÎ¤«¤é¤ÎÂåÉ½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖÁªµó°Ñ°÷¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢Î©¸õÊä¤Ë¤Ï¤½¤Î°ìÄê¿ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤òÉ¬¿Ü¤È¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·ÁªµóÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏÅö¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ÏÌçÁ°Ê§¤¤¡£µÄ²ñ¤Ï¹üÈ´¤¤Ë¤µ¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÁªµóÀ©ÅÙ¤Î²þÊÑ¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±Ç¯8·î¤Ë½ñ¤¤¤¿µ»ö¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ì±¼çÇÉ¤ä½îÌ±¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ï´°Á´¤ËºÉ¤¬¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿È¤Î´í¸±¤òÈÈ¤·¤Æ¤Þ¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢Î©¸õÊä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±¼çÇÉ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡Ö¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¹ñ°ÂË¡¡×¡Ë°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÁªµóÁ°¤Ëº¬¤³¤½¤®ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢4Ç¯Á°¤Î¡Ö°¦¹ñ¼Ô¼£¹Á¡×½é²ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Ç¤´ü¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó2¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó1¤È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó2¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤ò¡¢Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹«¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿ÏÃÂê¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
