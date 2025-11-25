´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤¬ÀÄ´¤Âæ¤ËÉüµ¢¡¢¹ñËÉÉô¤â°ÜÅ¾½àÈ÷¤âÈñÍÑ¤ÏÇüÂç¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÕú¼â±Ù»á¤ËÀÁµá¤»¤è¡×
2025Ç¯11·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦SBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤¬ÀÄ´¤Âæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñËÉÉô¤â¸µ¤ÎÄ£¼Ë¤ËÌá¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÜÅ¾ÈñÍÑ¤À¤±¤Ç200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¹ñËÉÉô¤ÏÂçÅýÎÎ¼¼¤Î°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¹ñËÉÉô¤È¹çÆ±»²ËÅËÜÉôÄ£¼Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¹ñËÉÉôÍ½»»¤«¤é238²¯6000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤ÎÁý³Û¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½ÃÛ¤Ë133²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó14²¯±ß¡Ë¡¢»ÜÀßÊä½¤¤Ë65²¯6000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7²¯±ß¡Ë¡¢²ßÊª°ÜÆ°¤Ë40²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¤ÈºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÍ½»»°Æ¤Ï¶á¤¯¡¢Í½»»·è»»ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤ë¡£
Àè¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÀ¯¸¢¤Ï2022Ç¯¡¢ÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤òÀÄ´¤Âæ¤«¤éÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¤Îµì¹ñËÉÉôÄ£¼Ë¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¹ñËÉÉô¤ÏµìÄ£¼Ë¤ÎÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹çÆ±»²ËÅËÜÉôÄ£¼Ë¤Ë°Ü¤ê¡¢Æ±¤¸·úÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀÄ´¤Âæ
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤ÀÄ´¤Âæ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¹ñËÉÉôÄ£¼Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤ÈÕú¼â±Ù¤¬¸À¤¤¤À¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Áû¤¤¤Ç¤ë¤Ê¡×¡ÖÕú¼â±Ù»á¤¬700²¯¤«¤±¤ÆÎ¶»³¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎ¶»³¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤È·è¤á¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¤è¡×¡ÖÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤ÊÈñÍÑ¤ÏÕú¼â±Ù»á¤ËÀÁµá¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÀÄ´¤Âæ¤Ï·ù¤À¤ÈÎ¶»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ë¶â¤ò½Ð¤µ¤»¤í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë