ÀéÄ»Âç¸ç¡Ö¸«Ä¾¤µ¤ó¤È¤¢¤«¤ó¡×¡¡µÈËÜÍÜÀ®½ê¤Î¼ø¶ÈÆâÍÆ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤ª¾Ð¤¤¶âÅÚ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×Âç¸ç(45)¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿ÍÍÜÀ®½ê¡¦NSC¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢NSC¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶âµûÈÖÄ¹¤ÏNSC¤Ç¡¢Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤äÁÛÁüÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¡×¡¢³Ú´ï±éÁÕ¤¬²ÄÇ½¤Ê·Ý¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö³Ú´ïÂâ¡×¤Ê¤É¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·î¤«¤éÅÚÍË¤Þ¤Ç¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢¥Í¥¿¸«¤»¤Ï¶â¡¢ÅÚ¤Î¤ß¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ï¶âÅÚ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¥ï¥·¤âµÈËÜ¤Î¿Í´Ö¤ä¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¸«Ä¾¤µ¤ó¤È¤¢¤«¤ó¤è¤Ê¡×¤È¥¤¥¸¥Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶âµûÈÖÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢À¸¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖËÍ¤éÃå¤°¤ë¤ßÃå¤¿¤éÂç¸ç¤µ¤ó¤è¤êÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£