Åì»³µªÇ·¡õÌÚÂ¼²ÂÇµÉ×ºÊ¤È¤ÎÄ¶µ®½Å¤Ê£³¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬¸ø³«¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åì»³µªÇ·¡õÌÚÂ¼²ÂÇµÉ×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅì»³µªÇ·¤ÈÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ò¶´¤ó¤À¾Ð´é¤Î³Ú²°¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Î³Ú²°¤òÅì»³µªÇ·¡õÌÚÂ¼²ÂÇµÉ×ºÊ¤¬Ë¬Ìä
¸½ºß¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¡Ø¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¥³¥ó¥µー¥È2025 À¸Ì¿¤Î¼ù～Tree of Life～ ¥Ä¥¢ー¡Ù¤òÅ¸³«Ãæ¤Î¤µ¤À¡£11·î22Æü¤È23Æü¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¤Ç¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡ÖÅì»³¸æÉ×ºÊ¤È¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¡¢³Ú²°¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¹õ¤Î¥¢¥¦¥¿ー¥³ー¥Ç¤ÎÅì»³¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎË¹»Ò¤Ë¥Ö¥ëー¤Î¥í¥ó¥°¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÅ»¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¤µ¤À¤ò¶´¤à·Á¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿～ ²ÂÇµ¤Á¤ã¤ó¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤é¤Ã¤·¤ã～¤¤¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¥³¥á¥ó¥È¤òµ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚÂ¼¤¬Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡¢²¹¤«¤¤°ìÊ¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅì»³É×ºÊ¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤È¶Ã¤¯À¼¤¬Â³¡¹½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£