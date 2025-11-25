Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¡¹õÌÚÆ·¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¡È²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç·èÃÇ¡Ö²»ÃÔ¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£CMÆâ¤Ç¹õÌÚÆ·¡Ê65¡Ë¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¡È²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤«¤éÆ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥±Û¡£¤·¤«¤·ËÁÆ¬¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤¬¡È²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡CMÆâ¤Ç¹õÌÚ¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤ò²Î¾§¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¡Ö¤Ë¤·¡¦¤¿¤ó¤¿¤ó¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë±ã²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Ç¡ØÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¾¯¤·¤Ç¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÎò44Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤À¤Ã¤¿Á¥±Û¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿¼£¼ÒÄ¹¤«¤é¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö44Ç¯Á´¤¯²Î¤ï¤º¤Ë¤¤¿¤Î¤Ï²»ÃÔ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¼ÒÄ¹¤«¤é¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ë¤«¤é¡É¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á¥±Û¤È¹õÌÚ¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤Ï³Æ¼ï²»³Ú¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Î¡ÖJOYSOUND¡×¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£