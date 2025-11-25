¡Ö1ÂÇ¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤ë¡×¨¡¨¡RAZOR¡¦NIKKY¡¡¡ÈÆâ¤Ê¤ë½Ã¡É¤òÃ¡¤µ¯¤³¤¹¡ÖIn CREATURE¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRAZOR¡Ê¥ì¥¶¡¼¡Ë¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦NIKKY¡Ê¥Ë¥Ã¥¡¼¡Ë¤¬¡¢10·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖIn CREATURE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎÆâ¤ËÀø¤à¡È½ÃÀ¡É¤òÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¤Ç¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î°ìÀá¡ÒHomo creatura intus portat¡Ê¿Í´Ö¤ÏÆâÂ¦¤Ë½Ã¤òÊú¤¨¤ë¡Ë¡Ó¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¡£BPM190¤Î¹âÂ®¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¯¤Î¤Ï¡¢ÍýÀ¤ÈËÜÇ½¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦¸ÝÆ°¤À¡£¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·ÏÆÃ½¸¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Î¥É¥é¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆâ¤Ê¤ë½Ã¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð¤¦À¼¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¼ê±þ¤¨¤ÈÍ¾±¤¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾Â¤ò¶î»È¤¹¤ë¥Ä¡¼¥Ð¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¡£¤½¤Î¡È¥É¥³¥É¥³¡É¤È¤¦¤Í¤ëÄã²»¤¬¡¢¡ÖIn CREATURE¡×¤Î¹ü³Ê¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRAZOR¤Ç¤Ï¡¢1¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¯Ã¡¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡È¸Â³¦¤Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤È¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Ï¡È¥é¥¤¥Ö¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡BPM190¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÂ®¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£180¤Ç¤â200¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÃæ´Ö¡É¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î¼ª¤Ë¤Ï¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¹Ó¡¹¤·¤¯¶Á¤¯¡£¡Ö¤½¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡À©ºî»þ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï»ý¤¿¤º¡¢¾ï¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î·Ê¿§¡£¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»þ¤â¡È¤³¤ÎÊý¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¡É¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÁÛÁü¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¶Ê½éÈäÏª¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥É¥é¥à¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¸å¡¢SNS¤äÍè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈµÒÀÊ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬°ìµ¤¤Ë±²¤ò´¬¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Õ¤È´é¤ò¾å¤²¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤ºÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤Î»Ñ¤âÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¶Ã¤¡¢¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿·Á¯¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤éÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤´¶³Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤»¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡RAZOR²ÃÆþ°Ê¹ß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ¤Ï¡È¥ß¥¹¤Ê¤¯Ã¡¤¯¡É¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï°ã¤¦¡£¾¯¤·´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢º²¤ò¹þ¤á¤ÆÃ¡¤¯Êý¤¬Âç»ö¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥É¥é¥à¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¤Î³Ú´ï¡É¤Ï¡¢°ìÂÇ°ìÂÇ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿´¤ò±Ç¤¹¶À¤À¡£¡Ö1ÂÇ¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢º£¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ³Î¤µ¤è¤ê¤â¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ®¤ò¡¢´°àú¤µ¤è¤ê¤â¶¦ÌÄ¤ò¡£
¡¡¡ÖIn CREATURE¡×¤Ï¡¢NIKKY¼«¿È¤Î¡ÈÆâ¤Ê¤ë½Ã¡É¤ò¤â¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤¿¤Ó¡¢´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ë¤âÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜÇ½¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¡£