DeNAÂç´Ó¡¡900Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð6300Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡µåÃÄÁª¼ê²ñÄ¹ÂàÇ¤¤·±¦¸ª¼ê½Ñ¤«¤éÍè½ÕÉüµ¢ÌÜ»Ø¤¹
¡¡DeNAÂç´Ó¿¸°ìÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢900Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð6300Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï2¾¡6ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢10·î¤Ë¤Ï±¦¸ª¤ò¼ê½Ñ¡£º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿µåÃÄÁª¼ê²ñÄ¹¤òº£µ¨¤ÇÂàÇ¤¡£Åì¹î¼ù¿·²ñÄ¹¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Â¦¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµåÃÄ±¿±Ä¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤é¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö3¡¢4·î¤Ë¤Ï¼ÂÀï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¤½¤Î¤³¤í¤¬ÌÜ½è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£