¡ÖËèÇ¯¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤Ç¡¢µÙ¤ß¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×´äÅÄ¹äÅµ¡¡2025Ç¯¤Ï¡ÈÅ¾µ¡¡É¤ÎÇ¯
¡Ö¡È¥¤¥¿¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÍ×ÁÇ¤ò¤«¤½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¤è¤Í¡¢¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¡£º£²óÄ©¤ó¤ÀÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤Ï¡¢°ì¸«¡È¥¤¥¿¤¤¡É¤¬¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤Ë¤â»÷¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¿Í¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤Î¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¡£ËÍ¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀî¤ÏÃ¯¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤ë¡ÈÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½é¤Î¶µ»ÕÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥«¥Ã¥³°¤¤ÃË¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¢¤ë²ñÏÃ·à¤Ç¤Û¤Ü½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¡£ËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤ËÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤¿ËÜ¤Ê¤Î¤ÇÂ¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÂæËÜ¤Î¤Þ¤Þ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¡É¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ÏÃ¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÁê¤Å¤Á¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ê¤É¤Ï¥ê¥¢¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢´äÅÄ¼«¿È¤Ë¤â¡ÈÅ¾µ¡¡É¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö20Âå¸åÈ¾¤Ë¡¢¼«²æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¡¢2025Ç¯¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏËèÇ¯¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤Ç¡¢µÙ¤ß¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯¤Ï»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¹¤¤»ëÌî¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤±¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¡È´äÅÄ¹äÅµ¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ¶á¤Ï¸ì³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤À¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¼çÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤Þ¤µ¤Ë¡¢Âè2¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦½õÁö´ü´Ö¡£¤³¤ÎÅß¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö²¹Àô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÚINFORMATION¡Û
±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù
11·î21Æü¸ø³«¡£Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¡Ê´äÅÄ¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹»Â§¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¡È¶âÈ±¥Ç¥â¡É¤È¡¢Îø¿Í¤«¤é¤Î·ëº§ÏÃ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»îÎý¤¬Æ±»þ¤ËË¬¤ì¤ë¡£º®Íð¤Î¤Ê¤«¡¢Èà¤Ï¿¿¤Î¡ÈÂç¿Í¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÅÏÊÕ¹¯Íµ
¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¡×²¼Àî¿¿Ìð¡ÊBERYL¡Ë