ÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ë¹ÈÍÕ¡¢ÌÓÍø»áÄí±à¤Ç¸«º¢¡ÄÌÓÍøÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÀã½®¡Ö»Íµ¨»³¿å¿Þ¡×¤âÅ¸¼¨
¡¡¹ñ»ØÄê¤ÎÌ¾¾¡¡¦ÌÓÍø»áÄí±à¡Ê»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¡Ë¤¬¹ÈÍÕ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³Ï¢µÙÃæÆü¤Î£²£³Æü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸«ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢ÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ëÀÖ¤ä²«¤ÎÍÕ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É½Ìç¤«¤éÄí±à¤Þ¤ÇÂ³¤¯¹ÈÍÕÊÂÌÚ¤ÏÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ê¡¢±àÆâ¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÃÓ¤Î¼þ°Ï¤Ç¤âÀÖ¤ä²«¡¢ÎÐ¤ÎÍÕ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Äí±à¤ËÌÌ¤¹¤ëÌÓÍøÇîÊª´Û¡ÊµìÌÓÍø²ÈËÜÅ¡¡Ë¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤¬³«ºÅÃæ¡£Àã½®¤Î¿åËÏ²è¡Ö»Íµ¨»³¿å¿Þ¡×¡Ê»³¿åÄ¹´¬¡Ë¤ä³ùÁÒ»þÂå¤ÎÃ»Åá¡ÖµÆÂ¤¹øÅá¡×¤Ê¤É¡¢ÌÓÍø²ÈÈëÂ¢¤ÎÌ¾ÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÅ¸¤Ï£±£²·î£¹Æü¤Þ¤Ç¡£ÇîÊª´Û¤ÈÄí±à¤Î¶¦ÄÌ·ô¤ÏÂç¿Í£±£µ£°£°±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸£²£µ£°±ß¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±´Û¡Ê£°£¸£³£µ¡¦£²£²¡¦£°£°£°£±¡Ë¤Ø¡£