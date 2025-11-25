11»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï304±ß¹â¤Î4Ëü8930±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤¬252.70±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡25Æü11»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ304.31±ß¡Ê0.63¡ó¡Ë¹â¤Î4Ëü8930.19±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï922¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï624¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï61¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò252.70±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬80.22±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬57.76±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬27.83±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬17.75±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï155.43±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ë£Ä£Ä£É <9433>¤¬27.68±ß¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¤¬16.55±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¤¬14.37±ß¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¤¬7.92±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ22¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢ÊÝ¸±¡¢¶õ±¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨11»þ0Ê¬7ÉÃ»þÅÀ
