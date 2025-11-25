ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù9Ç¯Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤Ä¤Å¤ë¡¡3´üÀ¸12¿Í¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¤Î¥é¥¹¥È½Ð±é²ó¤ò½ª¤¨¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù9Ç¯Ê¬¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡ÖÇµÌÚºä¹©»öÃæ¤ÇÂ´¶ÈµÇ°´ë²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¡¼¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡¡Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Í¾¶½¤ä²Æì¥í¥±¡¢²ÈÅÅ²°¥í¥±¡¢±¿Æ°²ñ¡¢´éÌÌ¥Ñ¥¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤Çµã¤¯¤·¡¢¥Ó¥ó¥´¤Ï1¿Í¤À¤±¥ê¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢1¿Í¤À¤±ÂçµÈ¤â½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢È±¥µ¥é¥µ¥é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤ª¼÷»Ê¤Ï¤ï¤µ¤Ó°ú¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÈá¤·¤¤ÌÑÁÛ¤¹¤ë¤·¡¢¤ªÅÚ»ºËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¾¡Éé»ö¤Ë¤ÏËÜµ¤¤¹¤®¤ë¤·¡×¤È»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¡¢¸ÄÀ¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÇµÌÚºä¹©»öÃæ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£µ×ÊÝ¤Ïµ×ÊÝ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î´ë²è¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î´ë²è¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤â¡¢¡Öµ×ÊÝ¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¸ÄÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¡£Àß³Ú¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Þ¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ê¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüÂ¼¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÒì¤¯°ì¸À¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËèÆü¤¬Brand new day¡Ù¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Î9Ç¯Ê¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÊõÊª¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤ËÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤ÃÏ¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·è°Õ¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
