¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ú¥ó¥Á¥ã¥ó¡¦¥«¥ó¥Á¥ã¥ó¤òËä¤á¤ë¥Ä¥â¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¤ÎµÞ½ê¤ò¸«»ö¤ËËä¤á¡¢¸å¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¶·¡¦ÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤È¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¶«¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥¬¤ë¤è¤êµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡©¥ÉµÞ½ê¤Î¡È¥Ú¥ó¼·Ëü¡É¤¬Ëä¤Þ¤ë½Ö´Ö
¡¡Åì4¶É¡¢2Ëü1200ÅÀ»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥é¥¹ÌÜ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿Àõ¸«¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥½¥¦¥º¡¢EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥Ô¥ó¥ºÂ¿¤á¤ÎÇÛÇ×¤ò¤â¤é¤¦Ãæ¡¢Àõ¸«¤Î¥Þ¥ó¥º¤¬Â¿¤á¡£¤·¤«¤âÆó¡¦»°¡¦»Í¡¦¸Þ¡¦Ï»¡¦È¬¡¦¶åËü¤È¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ó¡¢°ìËü¤È¼·Ëü¤Î2Ëç¤µ¤¨¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó´°À®¤È¤¤¤¦¹¥ÇÛÇ×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2½äÌÜ¡¢ÌòÇ×¤ÎÃæ¤òÂÐ»Ò¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛÇ×¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌ¤ÎÂÐ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¯Îõ¤Ë¥Þ¥ó¥º¤Îº®°ì¿§ÁÀ¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀõ¸«¤Ï5½äÌÜ¡¢º®°ì¿§¤È°ìµ¤ÄÌ´Ó¤òÎ¾ÊýÁÀ¤ª¤¦¤È¡¢ÀÐ°æ¤«¤é½Ð¤¿°ìËü¤ò¥Á¡¼¤·¤Æ¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤Ë¡£ËÌ¡¦Ãæ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ú¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¼·Ëü¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬¤¯¤ì¤Ð¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤³¤Î¸å¤Î¥Ä¥â¤¬Àä¹¥¤À¤Ã¤¿¡£¼¡½ä¡¢Àõ¸«¤Ïº®°ì¿§¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤È°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ò³ÎÄê¤µ¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Ú¥ó¼·Ëü°ú¤¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆüµÈ¤¬¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Ú¥ó¥Á¥ã¥ó°ú¤¤ËÀä¶«¤·¤¿¡£ËÌ¡¦Ãæ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦½øÈ×¤Ë¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¥¢¥¬¥ê¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£8½äÌÜ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÌòÇ×¤ÏÀè¤Ë½èÍý¤·¤è¤¦¤È¸ÉÎ©Ç×¤À¤Ã¤¿Ãæ¤òÂìÂô¤¬ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àõ¸«¤¬¥í¥ó¡£º®°ì¿§¡¦°ìµ¤ÄÌ´Ó¡¦Ãæ¡¦¥É¥é¤Î8000ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤«¤éµÞ½ê¤Î¥Ú¥ó¥Á¥ã¥ó°ú¤¡£¤½¤·¤ÆÁá¤¤¥¢¥¬¥ê¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö´°àú¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¤É¤óÅ·ºÍ¡×¡Ö°ìÄÌ¤«¤è¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖËã¿ý¾å¼ê¤¤¤Í¡×¤È¾Î»¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
