¡¡¿åËóÉÂÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ë´ð¤Å¤´Ä¶¾Ê¤¬2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎËÜ³Ê¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤¹¤ë½»Ì±¤Î·ò¹¯Ä´ºº¤ò½ä¤ê¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¤Ï25Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ç»î¸³Åª¤Ë¿Ç»¡¤ä¸¡ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤ÏÆ±¸©Å·Áð»Ô¤Ê¤É¤Î½»Ì±Ìó40¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢1Çñ2Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÌä¿Ç¤ä¿Ç»¡¡¢¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£¿Ç»¡¤ÈÌä¿Ç¤ËÇ¾¼§·×¤ÈMRI¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤Î±Æ¶Á¤ò´Þ¤à·ò¹¯¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¡¦Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é·ò¹¯Ä´ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ë¤Ï25Æü¡¢Èï³²¼ÔÃÄÂÎ¤¬Ë¬¤ì¡¢¿åËóÉÂÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ò¹¤á¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤·¤¿¡£