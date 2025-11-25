21ºÐ¥®¥ã¥ëÈà½÷¡¢2Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤Ë¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ê¤¤¡×´°Á´¤ËÎä¤á¤¤Ã¤¿Æ±À³À¸³è¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀïØË
¡¡21ºÐ¤ÎÈþ¿Í¥®¥ã¥ë¤È26ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡£¸òºÝÎò2Ç¯¤Î2¿Í¤Ï¡¢Æ±À³¤¹¤ëÃæ¤Ç¤È¤¤á¤ÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢´°Á´¤ËÎä¤á¤¿ÂÖÅÙ¡£ÉÔ²º¤ÊÆ±À³À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿Æ±À³À¸³è¤È¸½ºß¤ÎÎä¤á¤¤Ã¤¿À¸³è¡ÊÈæ³Ó±ÇÁü¡Ë
¡¡ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¡¢5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¡£
¡¡¡Öº£Æü¤É¤³¤«¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¡£¥±¥ó¥È¡Ê26ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤¬¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥ê¥ª¥Ê¡Ê21ºÐ¡¿³¤¤Î²È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ë»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤É¤³¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ª¥Ê¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤É¤³¤«¹Ô¤¯¡©¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡©¡×¤È¿©»ö¤ËÍ¶¤¦¤â¡¢¥±¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ï¡×¤È¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¡¢¿©»ö¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ï¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¡£¥ê¥ª¥Ê¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤·¡¢¥±¥ó¥È¤Ï¶Ú¥È¥ì¤òÂ³¹Ô¡£¥À¥¦¥Ê¡¼¤Ê¶õµ¤¤¬2¿Í¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥È¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢´À¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤ÀT¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¥ê¥ª¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤³¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡£±ø¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î»þ¤Ï¥±¥ó¥È¤¯¤ó¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¸òºÝ¤·¤Æ·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÈà»á¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Â¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥ê¥ª¥Ê¤Î´ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥±¥ó¥È¤Ï¥ê¥ª¥Ê¤ÎÁ°¤Ç¤ª¤Ê¤é¤ä¥²¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥ê¥ª¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤µ¤ì¤ë¤È¤â¤¦ÃË¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥È¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤Ï¡¢Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥ª¥Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤½¤Ã¤Á¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¢¤¤é¤á¥à¡¼¥É¡£¤³¤ì¤Ë¥ê¥ª¥Ê¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¡×¤È¿¿´é¤Ç¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ØÆâ¤Ï¡Ö·ëº§Á°¤ÎÆ±À³¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£